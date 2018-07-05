Mersin Barosu’ndan çocuk cinayetleri ve tacizlerine tepki

Baro Odasında düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilboğaz, Mersin Barosu olarak, çocuk tacizlerine ve çocuk cinayetlerine duyarsız kalamayacaklarını söyledi. Yeşilboğaz, “Tüm barolar gibi bu sorunun çözümüne hazırız. Çocuk Hakları Merkezi, bizim çok önem verdiğimiz merkezlerimizden birisidir. Çocuk Hakları Merkezimiz, bu konularda sorunun çözümüne katkı sunacak her türlü girişimde öncü olmak için çalışmalar yapmaktadır. Çocuk hakları ve çocuk istismarı konularında farkındalık oluşturmak adına daha önce çeşitli okullarda bilinçlendirme çalışmaları ve toplantılar yaptık. Mersin Barosu olarak, farkındalığı artırmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi.

Yeşilboğaz, konuyla ilgili ortaya atılan idam tartışmalarına da değinerek, bu söylemden vazgeçilmesi gerektiğini, uluslararası sözleşmelerin de idamın önünde engel olduğunu belirtti.

“Toplum olarak sindiremiyoruz"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan ise açıklamasında, çocuk tecavüzlerinin ve cinayetlerinin her geçen gün artmasını toplum olarak sindiremediklerini söyledi. Ayılgan, “Bu suçlara ilişkin cezai indirimler uygulanmamalı ve af kapsamından muaf tutulmalıdır. Çocuk istismarını ve cinayetlerini, önleyici ve koruyucu nitelikte politikaların acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. İstismara uğrayan veya katledilen çocuk vakaları, bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel meselelerinden birisidir. Bu açıklamaları çok sık yapmaya başlamamız, çocuk istismarının ve ölümlerinin sık sık ülke gündeminin ilk sıralarında yer alması üzüntü ve kaygı verici olup, ülke olarak acil eylem planlarını hazırlayıp uygulamaya geçmemiz gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır” diye konuştu.