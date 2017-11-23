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23 Kasım 2017 11:57

Mersin Barosu’ndan ’Çocuk Hakları’ eğitimi

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden Avukat Ayşemsu Kaya, çocukların bir ülkenin mirasçıları olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Mersin Barosu’ndan ’Çocuk Hakları’ eğitimi

23 Kasım 2017 11:57


Mersin Barosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından, ‘Çocuk Hakları Haftası’ etkinlikleri programı kapsamında, Final Okulları İlkokulu öğrencilerine yönelik ‘Çocuk Hakları’ konusunda eğitim çalışması yapıldı.


Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Kamil Ekinci ile merkez üyeleri İlayda Kaya, Pelin Beybolat ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen eğitim çalışmasında, Avukat Ayşemsu Kaya, hakları konusunda öğrencileri bilgilendirdi.


Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin işlevleri hakkında bilgi veren Kaya, “Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi ile hiçbir ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu haklar sıralanarak güvence altına alınmıştır. Çocuklar bir ülkenin mirasçılarıdır. Dünyada sevgi ve barışın sağlanmasında, çocukların sevgiyle yetiştirilmesinin ve haklarının korunmasının önemi büyüktür. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm çocuklarımızın haftasını kutluyor, sağlıklı, mutlu ve parlak bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.




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