Mersin Barosu'ndan 'Cumhuriyet Resepsiyonu'

Mersin Barosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Cumhuriyet Resepsiyonu' düzenledi.

Gökdelen Hizmet Binası'nda düzenlenen resepsiyona, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaparak, konuklarla tek tek ilgilendi.

Etkinlikte konuşan Yeşilboğaz, Atatürk'ün ‘Benim en büyük eserimdir' dediği cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılını, Mersin Barosu ailesinin tüm ferdiyle birlikte kutluyor olmaktan onur duyduğunu söyledi. Cumhuriyetin, bağımsızlığın güvencesi, emperyalizme baş kaldırının adı olduğunu kaydeden Yeşilboğaz, "Cumhuriyet demek demokrasi, hukukun üstünlüğü, adalet, bağımsızlık, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler demektir. Halkın egemenliği, tam bağımsızlık, ulusal bütünlük, barışçılık, çağdaşlaşma, laiklik ve kuvvetler ayrılığı ise cumhuriyetin temel değerleri arasında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin devam ettirilmesi ve her geçen gün daha da yükseltilmesi, bu temel değerlere sahip çıkılması, Atatürk'ün düşüncelerinin, ilke ve devrimlerinin çok iyi anlaşılması ve her kuşak yaşatılması ile mümkündür” dedi.

Canlı müzik dinletisinin yapıldığı resepsiyonda, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve avukatlar 10. Yıl Marşı'nı hep birlikte söyledi.