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01 Aralık 2017 16:08

Mersin Barosu’ndan ’Genç Ofis’ projesi

Mersin Barosu, avukatlık stajını bitirip ruhsatını alan ancak büro açmak için maddi imkanı olmayan avukatlar için ‘Genç Ofis’ projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Mersin Barosu’ndan ’Genç Ofis’ projesi

01 Aralık 2017 16:08


Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 3 stajyer avukat, Mersin Barosu Başkanı Ali Er’i ziyaret etti.


Baro Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir’in de katıldığı ziyarette konuşan Er, Mersin Barosu olarak yakın zamanda hayata geçirecekleri ‘Genç Ofis’ projesi hakkında bilgi verdi. Stajını tamamlayıp ruhsatını alan, ancak avukatlık ofisi açmaya maddi gücü olmayan genç avukatlar için baro sosyal tesislerinin 3. katında yeni ofisler açacaklarını kaydeden Er, "Böylece genç meslektaşlarımızın mesleklerini icra etmelerine büyük ölçüde katkı sağlayacağız. Geleceğimizin avukatlarını yetiştirmek, onların mesleki gelişimine katkı sağlamak en önemli görevlerimizden birisidir” dedi.


Stajyer avukatlara, staj döneminin başarılı geçmesi temennisinde bulunan Er, “Staj eğitimi, bizim üzerinde çok durduğumuz ve önem verdiğimiz bir konudur. Avukatlar, vatandaşların duyduğu güvene layık olmalıdır. Avukatlık mesleği adalete ulaşmak için hizmet eder. Bu nedenle avukatlık kutsal bir meslektir” diye konuştu.


Stajyer avukatlar ise, ‘Genç Ofis’ projesi ile kendilerine destek veren Mersin Barosu Başkanı Ali Er’e teşekkür ettiler.




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