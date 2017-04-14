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14 Nisan 2017 11:21

Mersin Barosu’ndan imam hatip öğrencilerine sosyal medya semineri

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, sosyal medya bağımlılığının oluşturacağı olumsuzluklarla ilgili gençleri bilgilendirmek amacıyla “Sosyal Medya ve Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri” konulu seminer düzenledi.

Mersin Barosu’ndan imam hatip öğrencilerine sosyal medya semineri

14 Nisan 2017 11:21


Çocuk Hakları Merkezi’nin eğitim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen seminer, Mersin Barosu Hizmet Birimi’nde düzenlendi. Seminere, Dumlupınar İmam Hatip Lisesi’nden 100 öğrenci katıldı. Seminerde, Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay, öğrencilere sosyal medya, bu alan üzerinden kurulan ilişkilen ve yapılan paylaşımlar ile bunların doğurduğu sonuçları anlatırken, Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Çocuk Hakları Merkezi tarafından da sosyal medyanın olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.


Seminerin açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkanı Ali Er, öğrencilere seslenerek, “Sevgili gençler, görüyorum ki, seminer öncesi de sosyal medyayı telefonlarınızdan aktif olarak kullandınız. Fakat sizlerin sosyal medyayı bilinçli ve zarar görmeden kullanmanızı istiyoruz. Bu yüzden sizler için bu eğitimi düzenledik, lütfen dikkatle dinleyin ve öğrendiklerinizi uygulayın. Sizler bizim geleceğimizsiniz, değerlerimizi yaşatacak olan sizlersiniz” dedi.


Sosyal medya bağımlılığının tehlikelerine değinen Er, “Eğer siz de sürekli ve amaçsızca sosyal medyada geziniyorsanız, sosyal medyada yaşanan mutluluklar gerçeğin önüne geçmeye başlamışsa, gerçek hayatta görüştüğünüz arkadaşlarınızla, ailenizle yüz yüze görüşmeyi azaltmış ve sosyal medyadan sohbet ediyorsanız siz de sosyal medya bağımlısı adayısınız. Yani huzuru sosyal medyada arayıp, gerçek hayattan kaçıyor ve sanal mutluluklara sığınıyorsunuz. Bilmeliyiz ki, çok sosyal görünüp insan içine çıkmaktan kaçan twitter, facebook ve instagram kullanıcıları aslında tanıdığımızdan çok farklı kişilerdir. Sosyal medya yüzü yanıltıcıdır, gerçek dışıdır” diye konuştu.




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