Mersin Barosu’nun yeni kütüphanesi 30 Kasım’da açılıyor

Tarsus’ta stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan iki avukat, Tarsus Avukatlar Odası’nda yapılan yemin töreniyle avukatlık ruhsatnamelerini Baro Başkanı Ali Er’den aldı. Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir, Tarsus İlçe Temsilcisi Cihan Öktem ve avukatların ailelerinin de katıldığı yemin töreninde, Av. Abdullah Kürşat Ütük ve Av. İbrahim Eroğlu; hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna uygun davranacağına yemin ederek, avukatlık ruhsatlarını alıp mesleğe resmi olarak ilk adımı attılar.

Törende konuşan Baro Başkanı Er, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hayata geçirmiş olduğumuz projeler ve devam eden projelerimiz ile Mersin Barosu’nun her geçen gün büyüdüğünü görmek en büyük mutluluğumuz. Gökdelen hizmet binasındaki kütüphanemiz hizmete devam ederken, 30 Kasım’da Mersin Adliyesi 4. katta yeni kütüphanemizin açılışını meslektaşlarımızla birlikte yapacağız. Böylece meslektaşlarımızın bilgi erişimine daha hızlı ulaşmasını ve daha nezih bir ortamda araştırma yapmalarını sağlamış olacağız. Çalışmalarımıza destek veren, bizlere güç veren meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Genç meslektaşlarına önerilerde de bulunan Er, “Doğruluktan, dürüstlükten, adaletten ayrılmayarak bu ilkeleri şiar edinin. Doğruluk ve dürüstlük avukatlık mesleğinde en önemli ilkelerin başında geliyor” diye konuştu.