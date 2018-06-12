Mersin bayrama hazır

Hazırlıklar kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görevli ekipleri 24 saat boyunca işlerinin başında olacak.

Bayram boyunca ücretsiz ulaşım

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca belediye otobüslerinde ek seferler devam edecek. İl genelinde verilecek toplu taşıma hizmetleri Ramazan Bayramı’nın 1, 2 ve 3. günü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık ziyaretleri için de ücretsiz servis aracı hizmeti, bayram tatili boyunca saat başı düzenlenecek seferlerle vatandaşların hizmetinde olacak.

Zabıta, Ramazan’da da görev başında

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ve bayram süresince gerekli tedbirler alındı. Bu çerçevede halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için 24 saat görev başında olacak olan zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da kesintisiz hizmet ile vatandaşın istek ve taleplerine karşılık verecek.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve refahı için 24 saat esasına göre görev yapacaklar. Mersin merkez ve ilçelerdeki mezarlıklarda seyyar satıcı, dilenci ve sahte Kuran okuyan kişilere karşı bayram boyunca görevli olan ekipler, aynı zamanda vatandaşların ziyaretleri esnasında kolaylık sağlayabilecek tedbir ve önlemleri de alacaklar.

Mersin merkez ile ilçelerdeki hallerde ve otogarlarda ilave tedbirler alarak vatandaşların seyahatlerinde gerekli kolaylıkları sağlayan Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk yapmaları için gerekli tedbirleri edinecekler.

Çağrı Merkezi Mersinlilerin hizmetinde

7/ 24 görevi başında olan Çağrı Merkezi çalışanları Ramazan Bayramı boyunca da Mersinlilerin hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi’nden istek ve talepte bulunanlar, tespit edilen olumsuzluklar hakkında şikâyette bulunmak isteyenler bayram süresince ’444 2 153’ numaralı telefonu arayarak istek, talep ve şikâyetlerini iletebilecekler. Vatandaştan alınan bildirimler ile ilgili daire başkanlıkları da olumsuzlukların giderilmesi için göreve hazır olacak.

İtfaiye ekipleri bayramda da vatandaşların yanında

Bayram süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi afetlere karşı, İtfaiye Daire Başkanlığı da görev başında olacak. Türlü afet ve tehlikeye karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram süresince vatandaşın en zor zamanında yanlarında olmayı sürdürecek.

Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mersin merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Ramazan Bayramı hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürürken, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Ramazan Bayramı’na en yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mezarlıklardaki yabani otların biçilmesi ve ağaçların budama işlemlerini de periyodik aralıklarla sürdüren ekipler, bayram için özellikle daha estetik bir görüntü için çiçek ekimlerini de devam ettiriyor. Ramazan Bayramı’nda mezarlık ziyaretlerine gelen vatandaşlara Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından dağıtılmak üzere mevsimlik çiçek temini yapılırken, vatandaşların kaybettikleri yakınlarının mezarlarına dikmeleri amacıyla 5 merkez mezarlıkta ve 13 ilçede mezarlıklarda 120 bin adet çiçek dağıtımı yapılacak.

Camiler bayram sabahına hazırlanıyor

Bin 523 camii, Kuran Kursu, cem evi gibi ibadethanelerde de vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için yıl boyu kesintisiz boyunca devam ettirilen ibadethane temizlikleri, Ramazan Bayramı için devam eden hazırlıklarda da hız kesmeden devam ediyor. Rutin olarak devam ettirilen camii temizlikleri bayram dolayısıyla gül suyu ve dezenfektan kullanılarak daha da detaylı bir biçimde temizleniyor.

Tarsus Hayvan Parkı Ramazan’da ziyaretçilerini bekliyor

Hayvan parkının yeni misafirleri lemurlar ile Ramazan Bayramı’nı karşılamaya hazırlanan Tarsus Hayvan Parkı, aynı zamanda bünyesine kazandırdığı yeni hayvan türleri ile ziyaretçilerini bekliyor.