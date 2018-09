Mersin Bilim Şenliği başladı

'sünü düzenlenen Uluslararası Mersin Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. Bu yıl 30 bin kişinin katılmasının beklendiği etkinliklere, 16 ülkeden 34 araştırmacı ile ulusal düzeyde birçok araştırmacı ve uzman katılım sağladı.

Yenişehir Fuar Alanında gerçekleştirilen şenliğin açılışına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, MEÜ Rektör Ahmet Çamsarı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile il protokolü katıldı. Burada konuşan Vali Su, bu organizasyon vesilesiyle yurt dışından ve Türkiye'nin değişik şehirlerinden Mersin'e gelen katılımcıları kentte ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Dünyada ülke ve toplumların sosyo ve ekonomik gelişmesindeki en büyük etkenin bilim ile teknolojideki gelişme ve bulundukları seviye olduğunu vurgulayan Su, “Bilim ve teknolojide hangi seviyedeyseniz toplumunuz ve dünya içerisindeki konumuzun ona göre belirlenir. Bizde ülke olarak bilim ve teknolojide geldiğimiz noktayı daha da ileri seviyelere çıkarmak için arge, inavasyon ve patent gibi alanlar başta olmak üzere bilim ve teknolojiye önemli kaynaklar aktarmakta, yeni yatırımlar yapmakta ve büyük destekler sağlamaktayız. Böylelikle geleceğe daha güvenli, daha iyi hazırlanma imkanı buluyoruz. İnsanımız özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimize fırsat verdiğimizde, imkan sunduğumuzda büyük başarılara imza atarak bu alanda yatırım ve desteğin hakkını fazlasıyla vererek bizleri gururlandırmaktadır" dedi.

Şenliğinin kent için önemli olduğuna dikkat çeken Su, "Kurulan stant ve atölyeleriyle, düzenlenen bilimsel, tarımsal ve sportif etkinlikleriyle bilimi her yaş grubu ve herkesin anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde sunan Mersin Bilim Şenliği ile bilim ve teknoloji alanında attığımız adımlara katkı sağlayan önemli bir etkinlik olarak bugün gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde gençlerimizin öğrendiği teorik bilgileri pratik de görüp uygulama fırsatı sağladıkları, bu sayede potansiyellerini göstermelerine ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine imkan sağlayan bu şenliğin oldukça değerli ve önemli görüyorum. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği'nin bu yıl aynı zamanda Uluslararası Mersin Bilim Gecesi'ni de içerecek şekilde daha yoğun bir katılımla düzenlenmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum. Şenliğin gençlerimizin fikirlerini projelendirerek, pratiğe dönüştürecek çalışmalar yapmaya teşvik edecek, gelişimlerine katkıda bulunarak ve ufuklarını açacak gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum. 2 gün sürecek olan bu güzel etkinliğin ilimiz, ülkemiz açısından önemli gelişmelere, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Çamsarı ise gerçekleştirilen organizasyon ile ilgili bilgiler verdi. Çamsarı, “Bu her iki organizasyon bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılmasını, doğa, bilim ve teknoloji ile ilgili konularda farkındalık oluşturmayı, bilimsel bilgiyi, veriyi toplama, eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde kavratmayı ve toplumun her kesiminden, her yaş grubundan kitlelerin bilim farkındalığı oluşturması amaçlanmakta. Bu organizasyonlarla 5 kıtada bulunan 16 ülkeden 34 araştırmacı, ulusal düzeyde 34 şehirde bulunan 8 kurumdan 96 araştırmacı, yerel düzeyde de 3 üniversiteden ve 16 kurumdan 125 araştırmacı ve uzman, milli eğitim müdürlüğüne bağlı 168 okuldan 395 öğrenci ile 140 öğretmenden proje ekibi ile 124 atöyle, 212 proje, sergi, akıl ve zeka oyunları yarışması, bilim gösterileri, teleskopla derin uzay gözlemi, spor oyunları, sanat etkinlikleri, yamaç paraşütü gibi etkinlikler, beklenen 30 bin kişinin katılımıyla 2 gün boyunca düzenlenecektir. Artık gelenekselleşen bu organizasyon bilimin özellikle gençler arasında başta olmak üzere her yaşta daha eğlenceli, anlaşılabilir ve yapılabilir düzeyde tanıtılmasına katkı sağlamakta, inşallah bundan sonrada bu organizasyon geleneksel şekilde her yıl düzenlenecektir. Katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Su ve protokol üyeleri, fuar alanı içinde kurulan stantları gezerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Bugün açılan şenlik 2 gün sürecek.