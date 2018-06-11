Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Adaleti sağlayıp, her yerde aynı değerlendirmeyi yaparsak sıkıntı olmaz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısının Birinci Birleşimi, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 35, komisyon raporlarına ait 12 ve gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 49 madde görüşüldü.

“Makarayı tekrar başa sarmayalım”

Mersin sınırları içerisinde ticaretin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan İş Geliştirme Merkezi Fuar Alanı (İŞGEM) için Tarsus Yunusoğlu Mahallesi’nde 74 bin 269 metrekare taşınmazın 16 milyon TL bedel ile satın alınması ve ödeme şeklinin taksitler halinde olması ile ilgili istenen teminat mektubu hakkında görüşülen gündem dışı madde, oy birliği ile kabul edildi. Madde hakkında konuşan Başkan Kocamaz, “Bu daha önce konuştuğumuz Berdan Tekstil’in olduğu bölge. O fabrikanın bir bölümü Vakıflar Bankası’na geçmiş. Bir bölümü de TMSF’de. Bununla ilgili bu bölgeyi fuar alanı ya da İŞGEM oluşturma düşüncesi ile satın alma kararını daha önce almıştık. O zaman burada bazı arkadaşlar tamamının 80 milyona mal olacağını ve belediyenin zarara gireceğini söylediklerinde ben de çok daha düşük fiyata alabileceğimizi söylemiştim. Yaptığımız görüşmelerde TMSF’de olan bölümü için 16 milyon liraya pazarlık yaptık. Bunu bir peşin toplamda 12 taksit olarak ödeyeceğiz. Bunun için de bir teminat mektubu talepleri var. Bayramdan önce bu kararı almak istiyorlar. Onun içinde bu yazıyı acilen onlara göndermemiz lazım. Daha önce söylenen rakamın yarısından aşağıya biz burayı aldık. Orada yönetim değişikliği olacak makarayı tekrar başa sarmayalım. Pazarlık birmiş. Şimdi orada bir yönetim değişikliği olur. Tekrar bu iş başa döner. Çektiğimiz emek boşa gider” dedi.

“Ben detaylarla uğraşmam, olayın tümüne bakarım”

Büyükşehir Meclisi’nde, 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili soruları yanıtlayan Kocamaz, “İtirazları tek tek parsel bazında değerlendiriyorlar. O değerlendirmelerle ilgili sizlere daha sonra geniş bir bilgi verilecek. Zaten daha önce de konuştuğumuz gibi bunlar belli konularda toplandığı için o konularda genel bir karar almışlar. Olabilecekleri yapıyorlar. Bizler bir an önce bitmesini istiyoruz. İtirazlarla ilgili toplantı yapılabilir. Ben detaylarla bugüne kadar hiç uğraşmadım. Ben olayın tümüne bakarım. Bu kentte böyle bir şeye ihtiyaç var mı, yok mu? Onun dışında kimin arsası var, kimin arsası yok? Ben bunlarla uğraşmam. Hiçbir belediyeyi de diğerinden ayırt etmem. Olaya genel manada baktığımız zaman problem olmaz. Ama özel, bölge manada bakarsak ister istemez sıkıntılar olur. Bana göre imar planı yapılacaksa genel manada bakılması lazım. Lokal olarak bir yerlere odaklanırsak imar planı, imar planı olmaktan çıkıyor. Adaleti sağlayıp, her yerde aynı değerlendirmeyi yaparsak sıkıntı olmaz. Tabi bütün tarlalara da imar verelim demiyorum. Bu da kente ihanet olur. Diğer kurumlarında izin verdiği ölçüde adil bir plan yapılırsa zannediyorum çok fazla itiraz olmaz” diye konuştu.

Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçesi için ’Kentsel Dönüşüm Alanları’ belirlendi

Mecliste ayrıca Akdeniz ve Yenişehir ilçeleri Hamidiye, Piri Reis, Turgut Reis, Alsancak, Demirtaş, Mustafa Kemal, Portakal, H. Okan Merzeci, Karaisalı, Kocavilayet, Fuat Morel, Limonluk, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinin fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, depreme karşı yapı stokunun oluşturulması, Müftü deresinin ıslahının yapılması ve dere çevresinin düzenlenmesi için dere çevresinde kalan mülkiyetlerin dere dışına çıkarılması ile Mersin Kent Meydanı oluşturulması amacıyla yeniden düzenlenen alan sınırları işaretlenen bölgenin ’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ ilan edilmesi ile ilgili teklif görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.