Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 9, komisyon raporlarına ait 14 olmak üzere 23 madde görüşüldü. Toplantıda, Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MESKİ) 2014-2018 dönemini kapsayıcı iç ve dış borçlarla ilgili sunum yapıldı. Yapılan sunum ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocamaz, "Belediyemiz ekim ayından sonraki süreç için ekonomik anlamda döviz kurlarından dolayı ciddi sıkıntı çekecek. Kur, 2 küsürden 7 küsüre çıkmış, yani 3.5-4 katına yaklaşmış, buda ister istemez bizi sıkıntıya sokuyor" dedi.

İlerleyen süreçte belediye ve MESKİ'nin maddi olarak sıkıntı çekeceğini söyleyen Kocamaz, "Çünkü dövize bağlı işler yapılıyor. Asfalt yaptırıyorsunuz, petrol dışarıdan geliyor. Asfaltı ihale ettiğimiz dönemle şuandaki dönem arasında 3.5 kat fark var. Onun içinde müteahhitler geriye kalan kısmı bize yaptırmayın diyorlar. Bizim de böyle bir şansımız yok. Banka faizlerinin yüzde 40 olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hiç yatırım yapmamak sadece günü kurtarmak, temizlik yapmak gibi işlere yönelmek gerekiyor. Ama Mersin'in de hizmet açlığını hepimiz biliyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Mersin Limanı rıhtımının denize doğru büyütülmesine karşı çıkılan toplantıda, Mersin Limanı kapasite ve işlevselliğinin artırılmasına yönelik 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon imar planına ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

"30 bin Suriyeli istihdam edilecek"

Türkiye genelinde 30 bin Suriyeli'nin belediyelerde istihdam edileceğini, belediyeler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğunu aktaran Kocamaz, "Biliyorsunuz Mersin'in en önemli problemi bir numara işsizlik, iki numara trafik. Bu işsizlik konusuna bir de 300 binin üzerinde Suriyeli eklendi. Tabi Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) bugüne kadar bu işe yaklaşmadılar, verilen sözleri yerine getirmediler. BM ve UNESCO'dan temsilciler geldi ve onların İŞKUR aracılığıyla belediyelerde istihdam edileceğini söylediler. Yaklaşık 30 bin Suriyeliyi iş sahibi yapacaklar. Hedefledikleri iller arasında Mersin'de var. Ben de onlara 'bizim birçok kendi insanımız işsizken biz bunu vatandaşa anlatamayız' dedim. En azından 15 bini yerli 15 bini Suriyeli olacak şekilde istihdam edilsin önerisinde bulundum. Şuanda değerlendireceklerini söylediler" şeklinde konuştu.