Mersin Büyükşehir Belediyesi ’buzağı barınağı’ dağıttı

Buzağıları Hastalıklardan Korumak İçin Yalıtımlı Barınakların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında başlatılan ve hayvancılık yapan üreticinin adeta imdadına yetişen barınaklar bu kez de Mut ilçesinde dağıtıldı. Düzenlenen törenle dağıtılan 293 adet barınak Mut’lu üreticinin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaç duyduğu, ekonomik anlamda yetişemediği noktalarda destek olmak için proje üretmeye devam ettiklerini söyleyen Kocamaz, "Birçok tarımsal hizmetimiz var. Bugün hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımıza buzağı barınaklarını teslim ediyoruz" dedi.

"Yıllık 650 bin buzağı hayatını kaybediyor"

Türkiye’de yıllık yaklaşık 2 milyon civarında buzağı doğduğunu ancak bunların 650 bini ilk üç ay içerisinde öldüğünü belirten Kocamaz, "Bu nedenle çok büyük bir ekonomik maliyet olan buzağı kayıplarını ortadan kaldırmak için hemşehrilerimize barınak hediye ediyoruz. İlk 3 ay içerisinde buzağılar bu barınaklarda kalacak. Hayvana zarar verecek etkilerden arınacaklar. Bütün hemşehrilerimize buzağı barınaklarının hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık buzağılarımızı hastalıklardan koruyacağız"

Dağıtımı yapılan buzağı barınaklarından birini alan üretici Şuayip Yılmaz, "Benim yaklaşık 20 tane hayvanım var. Bu barınaklar bizim buzağılarımızın hayatını devam ettirmesi için oldukça önemli. Benim buzağılarım da ölüyordu. Çünkü diğer hayvanlarla bir araya koyuyorduk. Birbirlerinden virüs kapıp ölüyorlardı ama şimdi bu barınaklarla ayıracağız. Bu barınaklarla buzağılarımızı bulaşıcı hastalıklardan ve mikroplardan koruyacağız" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar 566 üreticiye barınak hediye edildiğini kaydeden Kocamaz, ilerleyen günlerde de Erdemli, Çamlıyayla, Mezitli ve Toroslar ilçesinde de yapılacak dağıtımla bin üreticiye buzağı barınağı dağıtımı yapılacağını kaydetti.