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07 Mayıs 2018 18:00

Mersin Büyükşehir Belediyesi helikopter aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlıktan ulaşıma, deniz denetiminden arama kurtarmaya kadar pek çok alanda kullanılmak üzere helikopter aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi helikopter aldı

07 Mayıs 2018 18:00


Helikopter ile ilk resmi uçuşunu Tarsus’tan Gülnar’a gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, vatandaşlara verdiği sözü yerine getirmenin kendisine verdiği mutluluğu ifade ederek, “Mersin gibi büyük bir alana hizmet verirken bazı noktalarda zorluk çekiyorduk. Bu kadar geniş bir alanda gerek belediye hizmetleri açısından gerekse bölgemizde yapılan etkinlikler açısından bu helikopter bizim elimiz ayağımız olacak. Allah kimseye göstermesin ama ihtiyaç halinde ambulans, arama kurtarma helikopteri olarak ta hizmet verecek. Biz temenni ediyoruz ki, üzücü olaylar olmasın ve biz bu helikopteri kullanmak zorunda kalmayalım. Ben vatandaşlarımıza kazandırdığımız bu helikopterin hayırlı uğurlu olmasını diyorum” dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilere kazandırdığı helikopter ile orman yangınları, doğal afetler, su havzalarının kontrolü, sağlık, arama kurtarma, ulaşım, yüksek bina yangınları, deniz kirliliği denetimi, başta yüksek yapılar, gökdelenler olmak üzere kent içinde trafikte veya başka bir konumda ortaya çıkacak sorunlara anında müdahale edebilecek.


2 pilot ve 6 yolcu kapasiteli helikopter, saatte 250 kilometre hız yapabiliyor. 480 galon yakıt kapasiteli helikopter, Mersin içerisinde yakıt ikmali yapmadan bir uçtan diğer uca sefer yapabiliyor. ’MBB 1’ ismi verilen helikopter, Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı olarak alınan ilk helikopter olma özelliğini taşıyor.




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