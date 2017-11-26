Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin alt yapı ve su sorununu çözüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus’ta hem içmesuyu hattı projelerinin hem de kanalizasyon hattı projelerinin temel atma törenlerini gerçekleştirdi. Törene Başkan Kocamaz’ın yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Kocamaz, temeli atılan içmesuyu projesi ile mahalle sakinlerinin su sıkıntısının ortadan kalkacağını belirterek, “Bu sağlıksız su dönemi artık ortadan kalkıyor. İnşallah 3 ay içerisinde musluklarınızdan Berdan’ın tertemiz şişe suyu kalitesinde ki suyu akacak. Biz vatandaşlarımızın tüm problemlerini çözmek için gayret ediyoruz. Tüm projelerimiz hayata geçtiğinde bu köylerimiz kentin birer mahallesi durumuna gelecek. Sadece kâğıt üzerinde köy ismini kaldırıp mahalle yazmakla bu işler olmuyor. Mutlaka bunun içini doldurmak gerekiyor. Bunlarda doldurulduğunda sizlerde çok rahat edeceksiniz. İşimiz zor ama bizler ömrümüz boyunca zor işlere soyunduk. Sizlerin duası ile problemlerin büyük bir kısmını çözdük. Bu hizmetin de sizler için hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Tarsus’a ve Mersin’e yaptığı hizmetlerin saymakla bitirilemeyeceğinin altını çizerek, “Başkanımızın 1994-2014 yılları arasında Tarsus için verdiği hizmetler saymakla bitmez. Bu hizmetlerin çoğunu sizler görüyorsunuz ve kullanıyorsunuz. 20 yıl önce Tarsus’ta bulvar, köprü, altyapı, su yoktu. Tarsus tabiri caizse köy halindeydi. Burhanettin Başkanımızın eşit hizmet anlayışı sayesinde Tarsus bir değişim sergiledi. Başkanımız Allah’ın izni ile köylerimizi şehirleştirecek, şehirlerimiz güzelleşecek. Tarsuslular olarak Başkanımızın her zaman yanındayız, arkasındayız. Burhanettin başkanımıza yapmış olduğu ve yapacağı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Temelini atılan hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Tarsus Günyurdu Mahallesi’ne daha önce Mülga İl Özel İdaresi tarafından 2012 yılında yapılan ve mahalleye içmesuyu sağlayan sondaj kuyusu kirlenmeye maruz kalmıştır. Yapılan içmesuyu tahlillerinde mevcut şebekede kullanılan suyun insani amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uymadığını tespit eden MESKİ yetkilileri harekete geçerek Mahallenin içmesuyu sorunun giderilebilmesi için Tarsus Berdan Arıtma Tesisinden içme suyu verilebileceği tespit etti. Temeli atılan proje ile Yenice, Günyurdu ve Özlüce mahallelerinin içmesuyu sorunu ortadan kalkacak, musluklarından tertemiz sular akacak.

Yenice Mahallesinde daha önce Berdan Arıtma Tesisinden gelen su pompalar vasıtasıyla şebeke hattına veriliyordu. Ancak su kesildiğinde şebeke susuz kalıyordu. Vatandaşların bu mağduriyetini gidermek için çalışmalara başlayan MESKİ yetkilileri, mahallede 500 tonluk prizmatik içmesuyu deposunu atıl durumdan aktif duruma geçirecek. Çalışmalar kapsamında suyun düzenli dağılımının sağlayan Yenice içmesuyu deposunun, terfi istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapımının yanı sıra mekanik ve elektrik aksamlarının yenilenmesi MESKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.Şimdiye kadar Günyurdu-Özlüce’ye 4 bin 500 metre içmesuyu şebeke hattı döşeyen MESKİ ekipleri, 967 bin lira bedelli yeni projeyi 2018 yılı Şubat ayına kadar tamamlamayı planlıyor. Tarsus İlçesi Yenice-Günyurdu ve Özlüce Mahallelerine Berdan içmesuyunu ulaştırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, Yenice Mahallesi ve Özlüce Mahallesi arasında 2 bin 644 metre, Yenice Mahallesi-Günyurdu Mahallesi arasında 6 bin 437 metre olmak üzere yaklaşık 9 bin 117 metre içmesuyu şebeke hattı döşenecek. Altaylılar Mahallesinin kanalizasyon sorununu çözmek için 3 bin 735 metre kanalizasyon hattı döşenecek olan proje ile altyapı konusunda çözüme bir adım daha yaklaşılmış olacak.