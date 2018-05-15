Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 16:19

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtasından Ramazan öncesi denetim

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Ramazan ayında vatandaşların hijyen şartları ve huzur içinde alışveriş yapması için denetimlerini sıklaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtasından Ramazan öncesi denetim

15 Mayıs 2018 16:19


Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halk sağlığı için yaptığı denetimler ile sağlıksız gıda satışına geçit vermezken, kent genelinde gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayının hemen öncesinde de hızla devam ettiriyor. Vatandaşların sağlığı ve maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürülen denetimler insanların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyor. Ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle imalathaneler, ekmek fırınları ve gıda satış yerlerini mercek altına aldı. Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği gibi konulara ağırlık veriyor. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin ekmek ve Ramazan pidesi tarifesine uyulup uyulmadığı hususunda da gramaj denetimleri yapan ekipler, yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan iş yeri sahiplerine yasal işlem uyguladı.


Ekipler, tüm Mersin halkının gıda konusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 444 2 153 numaralı Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak şikayetlerini bildirebileceklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç