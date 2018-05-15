Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtasından Ramazan öncesi denetim

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halk sağlığı için yaptığı denetimler ile sağlıksız gıda satışına geçit vermezken, kent genelinde gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayının hemen öncesinde de hızla devam ettiriyor. Vatandaşların sağlığı ve maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürülen denetimler insanların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyor. Ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle imalathaneler, ekmek fırınları ve gıda satış yerlerini mercek altına aldı. Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği gibi konulara ağırlık veriyor. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin ekmek ve Ramazan pidesi tarifesine uyulup uyulmadığı hususunda da gramaj denetimleri yapan ekipler, yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan iş yeri sahiplerine yasal işlem uyguladı.

Ekipler, tüm Mersin halkının gıda konusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 444 2 153 numaralı Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak şikayetlerini bildirebileceklerini belirtti.