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10 Ocak 2017 15:04

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ’ihaleye fesat karıştırma’ davası

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ’ihaleye fesat karıştırma’ davası

10 Ocak 2017 15:04

Mersin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Macit Özcan’ın da aralarında bulunduğu 48 kişinin tutuksuz yargılandığı ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasının 5’inci duruşması yapıldı. Dava, 27 Nisan 2017 tarihine ertelendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin önceki yönetimi döneminde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 24 Mart 2015 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan aralarında Özcan’ın oğlu ve 2 kardeşinin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı. Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru sonrasında sanıklardan Özcan’ın oğlu İlker ile kardeşleri Sacit ve Tacit Özcan’ın 500’er bin lira, müteahhit Metin Akray’ın ise 250 bin lira kefaletle, diğer 11 şüphelinin de adli kontrol kapsamında tahliye edilmesine karar verilmişti. Operasyon kapsamında Macit Özcan hakkında verilen yakalama kararı, avukatının itirazı sonucu kaldırılmış, yurt dışında bulunan Özcan daha sonra Mersin’e dönmüştü. Yapılan ilk duruşmada da tutuksuz yargılanan 48 sanık hakkındaki adli kontrol kararları kaldırılmıştı.
Bugün davanın 5. duruşması görüldü. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıkların bir kısmı ve avukatları katılırken, Macit Özcan ise katılmadı. Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarında çelişkilerin bulunduğunu ve yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep ederken, sanıkların kefalet ücretlerinin ve adli kontrol taleplerinin reddedilmesini ayrıca sanıklardan Macit Özcan, Abbas Sayılır, İlker Özcan, Erol Avgören, Tolga Avgören, Metin Akray ve Cengiz Akray hakkında yakalanma kararı çıkarılarak, tutuklanmalarını istedi. Ayrıca savcı, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen usulsüz dinleme davasının da bu dosyayla birleştirilmesini talep etti.
Sanık avukatlar ise tutuklamaya ilişkin talepleri kabul etmediklerini ve dosyadaki bilirkişi raporuna ilişkin isteklerin de somut gerekçelerle açıklanması gerektiğini belirtti.
Mahkeme heyeti, savcının tutuklama talebini reddederek, yeni bilirkişi raporu talebinin daha sonra değerlendirmeye alınacağını ve Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasının da incelenmesini kararlaştırarak, duruşmayı 27 Nisan 2017’ye erteledi.



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