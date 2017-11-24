Mersin Büyükşehir Belediyesinde ’ihaleye fesat karıştırma’ davası

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 8. duruşmaya, tutuksuz sanıkların bazıları ve avukatları katıldı.

Mahkeme savcısı, daha önce yaptığı mütalaayı tekrarlayarak, "Sanıklar hakkında isnat edilen suçların yasadaki ceza miktarları, suçları işlediklerine yönelik kuvvetli suç şüphesinin olması, henüz toplanmayan delillerin olması ve delilleri karartma şüphesinin olması" gibi gerekçelerle sanıklardan Macit Özcan, Abbas Sayılır, İlker Özcan, Erol Avgören, Tolga Avgören, Metin Akray ve Cengiz Akray hakkında yakalanma kararı çıkarılarak tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının tutuklama talebini reddederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2018’e erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin önceki yönetimi döneminde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan aralarında Macit Özcan’ın oğlu ve 2 kardeşinin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru sonrasında sanıklardan Özcan’ın oğlu İlker ile kardeşleri Sacit ve Tacit Özcan’ın 500’er bin lira, müteahhit Metin Akray’ın ise 250 bin lira kefaletle, diğer 11 zanlının da adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Operasyon kapsamında Özcan hakkında verilen yakalama kararı, avukatının itirazı sonucu kaldırılmış, yurt dışında bulunan Macit Özcan, kararın ardından Mersin’e dönmüştü. Davanın ilk duruşmasında da tutuksuz yargılanan 48 sanık hakkındaki adli kontrol kararları kaldırılmıştı.