Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 13:46

Mersin Büyükşehir Belediyesinde ’ihaleye fesat karıştırma’ davası

Mersin’de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Macit Özcan’ın da aralarında bulunduğu 48 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde ’ihaleye fesat karıştırma’ davası

24 Kasım 2017 13:46


Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 8. duruşmaya, tutuksuz sanıkların bazıları ve avukatları katıldı.


Mahkeme savcısı, daha önce yaptığı mütalaayı tekrarlayarak, "Sanıklar hakkında isnat edilen suçların yasadaki ceza miktarları, suçları işlediklerine yönelik kuvvetli suç şüphesinin olması, henüz toplanmayan delillerin olması ve delilleri karartma şüphesinin olması" gibi gerekçelerle sanıklardan Macit Özcan, Abbas Sayılır, İlker Özcan, Erol Avgören, Tolga Avgören, Metin Akray ve Cengiz Akray hakkında yakalanma kararı çıkarılarak tutuklanmalarını talep etti.


Mahkeme heyeti, savcının tutuklama talebini reddederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2018’e erteledi.



Olayın geçmişi


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin önceki yönetimi döneminde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan aralarında Macit Özcan’ın oğlu ve 2 kardeşinin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru sonrasında sanıklardan Özcan’ın oğlu İlker ile kardeşleri Sacit ve Tacit Özcan’ın 500’er bin lira, müteahhit Metin Akray’ın ise 250 bin lira kefaletle, diğer 11 zanlının da adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.


Operasyon kapsamında Özcan hakkında verilen yakalama kararı, avukatının itirazı sonucu kaldırılmış, yurt dışında bulunan Macit Özcan, kararın ardından Mersin’e dönmüştü. Davanın ilk duruşmasında da tutuksuz yargılanan 48 sanık hakkındaki adli kontrol kararları kaldırılmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
20
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç