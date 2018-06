Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden Mut’ta iftar sofrası

5. Ramazan Etkinlikler programı kapsamında Mut ilçesinde düzenlenen programda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ramazan ayının 23’üncü gününde Mut’lular ile birlikte iftar açtı. Kocamaz, burada yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ilçelerimizde bu sofraları kuruyor vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. 30 Mart tarihinden sonra başlattığımız ve bu yıl 5’cisini tertip ettiğimiz bu etkinlik gerçekten bizleri bir araya getiriyor. Ülkemizin çok zor bir dönemeçten geçtiği bir anda işte bu ramazanlar, bu iftarlar, bu dayanışma ruhu bizi bir araya getiriyor birleştiriyor bütünleştiriyor. Bayrağımıza devletimize milletimize hep birlikte sahip çıkma kararlılığını gösteriyor. İslam aleminin içerisinde bulunduğu durumu hep birlikte görüyoruz. Maalesef Müslüman’ın olduğu her yerde kargaşa var kaos var. Türkün olduğu her yerde de baş ağrısı oluşturmaya ve bu baş ağrısını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bölgemizde 40 küsür yıldır terör belasıyla karşı karşıyayız ama buda yetmediği gibi bugün bu teröristlerin uzantıları Suriye’deki ve Iraktaki gruplara emperyalist güçler her türlü desteği veriyor. Suriye’yi adeta bir savaş arenası haline getirdiler. Bütün emperyalist devletler orada güç denemesi yapıyorlar. Herkesin şunu bilmesi gerekir ki İslam alemi üzerine oynanan oyunların en son merhanesi Türkiye. 15 Temmuz bunun en basit en bariz örneği. Onun için diyoruz ki birbirimize sahip çıkalım” diye konuştu.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise, “Bizler genel merkezimizin talimatıyla üretken ve çalışkan belediye olmak zorundayız. O hedefte ve o izde yürümek zorundayız. Büyükşehir Başkanımızla el ele verip tarih yazmaya devam ediyoruz. Buda sizlerin emeği, gücü ve sayenizle oluyor. Bizler arada bir vesileyiz. Bu vesilede de hizmet etmek bizlere onur ve gurur veriyor” dedi.

İftar yemeği sonrası Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında sahne alan Kaya Kuzucu, Aşık Sefai ve Selami Durmuş birlikte verdikleri konser ile vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.