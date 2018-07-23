Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden Sivas’a Aşık Veysel Parkı

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Sivas’ta yapımına başlanan Aşık Veysel Şatıroğlu Parkı’nın çalışmaları tamamlandı. Sivas’ın Sivrialan köyüne yapılan ve Aşık Veysel’in mezarının yakınında bulunan parkın açılışı Sivas Mersin Oluşumu tarafından düzenlenen 25. Aşık Veysel Festivali kapsamında yapıldı. Gerçekleşen törene Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel katıldı. Törene ayrıca CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel’in oğlu Bahri Şatıroğlu, torunları Gündüz ve Sebahattin Şatıroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi protokol üyeleri Aşık Veysel’in mezarını ziyaret ederek, dualar etti. Programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, bulundukları yerin çok anlamlı bir yer olduğunu söyledi. Aşık Veysel’in sadece Sivrialan için değil tüm Türkiye için önemli bir halk ozanı olduğunu vurgulayan Gökbel, "Belediyemize bu parkla ilgili teklif geldiğinde Başkanımız hemen kabul etti ve Meclis kararı ile ozanımızın adını yaşatacak bu parkın yapımının kararını aldık. Gerçekten çok güzel bir park olmuş. Büyük ozanımızın adının burada yaşatılması her şeyden önce gelir. Ülkemize ve milletimize çok önemli değerler bıraktı. Bunlar unutulmayacak eserler. Bu parkın Sivrialan Köyüne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Aşık Veysel’in Bahri Şatıroğlu ise babası adına yapılan parkla ilgili mutluluğunu ifade ederek, “Ben Burhanettin Başkanımıza minnettarım. Çok teşekkür ederim. Başkanımız her zaman başımızın tacı. Kendisi zaten benim meslektaşım. O da benim gibi öğretmen. Kendisine saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Burhanettin Başkanımıza Sivrialan’dan bolca sevgi ve selam gönderiyorum” şeklinde konuştu.

Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı ve torunu Gündüz Şatıroğlu da dedesinin toprağın, yaşamın ve aşkın kendisi olduğunu ve dünyanın bir çok yerinde insanların kalbinde yerinin bulduğunu ifade ederek, parkın yapımından dolayı Başkan Kocamaz’a teşekkür etti. Şatıroğlu, "Aşık Veysel nasıl yolları aşmışsa ve insanlarla buluşması zamanla, mekAnla ve yolla sınırlı değilse Burhanettin Başkan’ın da Aşık Veysel ile buluşması tam böyle bir şey. Keşke her köyümüz bu kadar şanslı olsa. Her köyümüze Başkanımız gibi el uzatanlar olsa ve böylesine güzel, kültürü canlandıracak, yaşatacak, gençleri bir araya getirecek etkinlikleri organize edecek mekanlar olsa. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel adına park yapılması için daha önce pek çok belediyeye başvurduğunu ancak kabul görmediğini söyleyen Sivrialan Köyü Muhtarı Mustafa Çam, “Ben göreve geldiğimde Aşık Veysel adına park yaptırmayı kafama koymuştum. Birçok belediyeye müracaat ettim. En sonunda sağ olsun Burhanettin Başkanımız bizi kırmadı ve bu parkı yaptırdı. Burhanettin Başkanımızın, ‘kimseyle uğraşmayın, bu parkı biz yapacağız’ sözü beni çok etkiledi ve ben o zaman inanmıştım bu parkın yapılacağına. Sağ olsun yaptırdı da. Bu parkla Aşık Veysel’in, Sivrialan Köyü’nün ve Burhanettin Başkanımızın adı yaşasın. Başkanımızı ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çevre köylerde Aşık Veysel Parkı varken kendi köyünde olmayışına üzüldüklerini ifade eden Sivrialan Mersin oluşumu Başkanı Turgay Altıner, “Bizim çevre köylerimizde bile Aşık Veysel Parkı varken kendi köyünde yoktu. Muhtarımız daha önce 4-5 belediyeye başvuru yapmıştı. Ancak hem kilometre uzaklığından hem de bütçelerinden dolayı kabul görmedi. Bu işi biz üstlendik ve Burhanettin Kocamaz Başkanımızı ziyaret ederek fikrimizi ilettik. Kendisi de böyle bir parkı seve seve yapabileceklerini bize iletti. Başkanımız sağ olsun 2 ay gibi kısa bir sürede parkın yapılmasını sağladı. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bu bizim için büyük bir proje. Âşık Veysel’e yakışır bir park oldu. Bizim her yıl yaptığımız festivalimiz için alanımız yoktu. Başkanımız sağ olsun parkın içine festivallerde kullanabileceğimiz bir amfi tiyatro da yaptırdı. Bundan sonra bütün etkinliklerimiz burada olacak. Biz Başkanımıza, yönetimine ve emeği geçen herkese saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 800 metrekarelik alanda yapılan Aşık Veysel Şatıroğlu Parkı’nda spor kompleksi, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, amfi tiyatro, Aşık Veysel’in heykeli, banklar ve kamelyalar bulunuyor.