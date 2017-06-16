Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden Toroslar’da hizmet atağı

Törene katılan Başkan Burhanettin Kocamaz, yeni hizmetlerin de müjdesini verdi.

Toroslar ilçesine bağlı bazı mahallelerde ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, daha sonra ilçede gerçekleştirilen hizmetlerin açılış ve tanıtım törenlerine katıldı. İlk olarak Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kırsala Hizmetler Şube Müdürlüğü personelleri için kurulmuş olan Güzelyayla Yol Asfalt Kırsala Hizmet Şantiyesi Binasının açılış törenine katılan Kocamaz, "Bu ülkenin gerçek sahiplerinin yaşadığı yerlerde hala hizmet eksikliği olduğunu görmek çok acı bir durum. Ancak yapılan çalışmalarla ve hizmet atağıyla bu ülkenin gerçek sahipleri hak ettikleri hizmeti alacaklar. Yapılan bu şantiyemiz ile en ücra mahallelerimize bile en hızlı şekilde hizmet gidecek. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“Su hizmeti adı gibi aziz bir hizmettir”

Yapılan şantiye açılışı sonrasında MESKİ tarafından yapılan Hangediği içme suyu hattı ve Bekiralanı içme suyu hattının açılış törenleri gerçekleştirildi. Her hizmetin kutsal olduğunu ama su hizmetinin adı gibi aziz bir hizmet olduğunu ifade eden Kocamaz, bölgenin tamamında eksik hizmetlerin tamamlanmaya çalışıldığını söyledi. Kocamaz, “Hizmetler er ya da geç yapılır. Ancak önemli olan birbirimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliği sağlamaktır” diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise içme suyu hattı çalışmaları yapılan yerlerde su sorunu yaşandığını söyleyerek, “Suyumuz geçtiğimiz yıllarda şikayet alıyordu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu içme suyu hattı çalışmasıyla birlikte bu şikayetlerin son bulacağına inanıyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Bu tesis Türkiye’de başka örneği olmayan bir tesis olacak”

Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Mersin Mesleki Eğitim Merkezinin tanıtım töreni yapıldı. Başkan Kocamaz, buradaki törende yaptığı konuşmada, bu tesisin Türkiye’de başka bir örneğinin bulunmadığını söyledi. Mersin’de engellerin aşılması için kente benzeri olmayan projeler kazandırdıklarını ve yeni hizmetlerinde kazandırılacağını kaydeden Kocamaz, "Biz yaptığımız her hizmeti mümkün olduğu kadar çağın gereklerine uygun yapmak üzere çalışıyoruz. Daha

önce Otistik Çocuklar Merkezini yaptığımızda da zor olduğu konuşuluyordu. Ama bitirdik ve kentte büyük bir ihtiyacı karşıladı. Bizim engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmamız gerekiyor. Türkiye’de ilk engelliler dairesini biz kurduk. Kenti engellilerin sosyal hayata katılımına uygun hale getirmek için birçok projeye imza attık ve her hizmetimizde onlara yer verdik. Biz görevde olduğumuz sürece bu konudaki hassasiyetimiz devam edecek. Engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü hizmet programımızda yer alacak” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların sonunda Rıfat Uslu Caddesinde incelemelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.