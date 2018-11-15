Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 'mükemmellik' ödülü

İstanbul Kalite Kongresi'nde, 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi', MESKİ Genel Müdürlüğü ise 'Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

KalDer ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 27. Kalite Kongresi ödül törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da katılarak 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'ni aldı. ‘Sürdürebilir Ortak Gelecek' teması ile düzenlenen 27. Kalite Kongresi'nde birçok kurum ve üst düzey kurum yöneticileri de yer aldı.

“Hizmetleri kaliteli halde vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmasında, “Mersin Büyükşehir Belediyemiz ve MESKİ'miz açısından bugün mutlu bir gün. Yıllardır kurumsallığı sağlamak ve hizmetleri kaliteli halde vatandaşlarımıza ulaştırmak düşüncesiyle verdiğimiz mücadelede MESKİ, 'mükemmellik ödülü'ne layık görüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi de 'yetkinlikte 5 yıldız' seviyesine ulaştı. İnşallah önümüzdeki süreçte hem MESKİ hem Büyükşehir Belediyesi'Türkiye Mükemmellik Ödülü' ile birlikte Avrupa'da da yoluna devam edecektir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kalite çalışmaları uzun ince bir yolculuk. Sebat, kararlılık ve mücadele isteyen bir yolculuk. Dolayısıyla önce bu işi sevmek lazım. Kuruma sahip çıkmak lazım. Kurumsallaşmayı sağlamak, yönetimin, kalite anlayışının, kişilere bağlı değil, kurumsallaşmayla geleceğe yönelik sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da arkadaşlarımızın gayretli çabaları bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi.