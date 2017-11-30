Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 bütçesi 1 milyar 949 milyon lira

Bir önceki birleşimde 495 milyon liralık borçlanmaya yetki vermeyen Büyükşehir Belediye Meclisi, bugünkü toplantıda 340 milyon liraya düşürülen borçlanma miktarına bu kez onay verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 Yılı Kasım Ayı Toplantısı’nın dördüncü birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Kongre ve Sergi Sarayı’nda başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2017-2019 Revize Stratejik Planı paralelinde hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı ile 2017-2019 Revize Stratejik Planı ve 2018 Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan 2018 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporları görüşüldü.

2018 yılı bütçesi 1 milyar 949 milyon lira

Başkan Kocamaz, bütçenin gelir ve gider kalemlerini meclis üyelerine tek tek oylattığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesi 1 milyar 949 milyon 596 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir’in 2018 yılı tahmini gelirinin 1 milyar 609 milyon 200 bin lirada kalması üzerine, denklik sağlamak için geçen birleşimde 495 milyon lira borçlanma yetkisi isteyen Kocamaz’a onay vermeyen meclis üyeleri, bugünkü toplantıda, gelirle gider arasındaki açığı kapatmak için gerekli olan 340 milyon 396 bin lira olarak revize edilen borçlanma yetkisini oy birliğiyle kabul etti. 2017’de 1 milyar 242 milyon 812 bin lira olan Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinde 2018 yılı için yapılan artış ise 706 milyon 784 bin lira oldu.

Başkan Kocamaz’dan meclis üyelerine teşekkür

Başkan Kocamaz, bütçe kabulünün ardından yaptığı konuşmada, 2018 yılı bütçesinin Mersin’e hayırlı olmasını diledi. Meclis üyelerine, verdikleri destekler için teşekkür eden Kocamaz, “İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde Mersin’e hep birlikte hizmet ederiz. Gerçekten geçen 4 yıla yakın süre içerisinde zaman zaman yönetim gereği, zaman zaman fikir ayrılıkları da olabilir, mutlaka doğruyu bulmak karşılıklı tartışmayla ortaya çıkacaktır, uyum içerisinde çalıştık. Önümüzdeki süreçte de aynı uyum, Mersin’e hizmet adına, Mersin’de barış, huzur ve kardeşliğin tesisi adına devam eder” dedi.

Mal ve hizmet alımlarına 816 milyon lira ödenek ayrıldı

Öte yandan, bütçede en fazla ödenek 816 milyon 338 bin lirayla mal ve hizmet alımlarına ayrılırken, bu kalemde hizmet alımları 484 milyon 582 bin lirayla ilk sırada yer aldı. Bütçede sermaye giderleri ise 606 milyon 599 bin liralık ödenekle ikinci sırayı aldı. Personel giderlerinin yıllık toplamı 219 milyon 335 bin lira olarak belirlenirken, iç borç ve dış borç faiz giderleri için de 75 milyon 15 bin lira ödenek ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve devlet primi için 41 milyon 450 bin lira ödenek ayırırken, cari transferlerin ödeneği 40 milyon 859 bin lira, sermaye transferlerinin ödeneği 15 milyon lira oldu. Yedek ödenekler için de 135 milyon lira öngörüldü.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı gelir kalemleri içinde ise ilk sırayı 1 milyar 262 milyon 345 bin lirayla faiz, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ve çeşitli gelirler aldı. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 177 milyon 430 bin lira olarak tahmin edilirken, sermaye gelirleri 91 milyon 100 bin lira, vergi gelirleri 76 milyon 525 bin lira, alacaklardan tahsilat 100 bin lira, alınan bağış ve yardımlar 1 milyon 700 bin lira olarak öngörüldü.