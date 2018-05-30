Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde yaşanan yağmur suyu sorununun çözümü için çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Şiddetli yağışlar sonrası sıkıntı yaşanan Toroslar ilçesi Yavuz Sultan Caddesi ve 238. Caddede dev yağmur suyu projeleri yürütülüyor. Projeler tamamlandığında bölgede yaşanan göl manzaraları tarih olacak.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Mersin’in her yerinde önemli altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Toroslar ilçemizde de bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının en can alıcı noktalarından bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Şehir Hastanesi ve TOKİ konutlarının bağlantı yolu olma özelliğini taşıyan ve yeni açılan yolun alt yapı çalışılmaları kapsamında Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde bin 560 metre, 238. Caddede ise 610 metre olmak üzere yaklaşık 2 bin 170 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yağmur suyu hattının yeni hatta bağlanması ile birlikte artık bu bölgede aşırı yağışlarda da sıkıntı yaşanmayacak. Sadece bu bölgede değil hizmet sınırlarımız içerinde yer alan diğer bölgelerde de altyapı çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. 13 ilçemizle birlikte Mersin’i ayağa kaldırarak hak ettiği yere getireceğiz ve vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif aldığı bir kent yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.