Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 2 milyar 255 milyon lira

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 2 milyar 255 milyon lira olarak kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 Yılı Kasım ayı Toplantısı'nın üçüncü birleşimi, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleşti.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyeleri, yapılan oylamada Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesini oy birliğiyle 2 milyar 255 milyon TL olarak kabul etti. Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu ve 2017-2019 Revize Stratejik Plan paralelinde hazırlanan Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek kabul edildi.

Öte yandan mecliste Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin rakamları açıklanarak, belediye bünyesinde hizmet veren birimlere göre dağılımlarının nasıl yapılacağı sıralandı. Rakamların açıklanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Bütçe Kararnamesinin birinci maddesinde belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi bütçe toplam 2 milyar 255 milyon TL olarak kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı üçüncü birleşimi, alınan kararların Mersin ve tüm ilçelerine hayırlı olması temennileriyle sona erdi.