Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin spor kursları başladı

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 yılı eğitim-öğretim döneminin sona ermesi ve okulların kapanmasıyla birlikte spor kursları da kapılarını açtı. Her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, çocukların yaz dönemini spor yaparak değerlendirmeleri adına başlatılan yaz kurslarında yüzmeden voleybola, atıcılıktan boksa, tekvandodan güreşe kadar 13 sportif branşta yaz okullarında uzman eğitmenler tarafından kurslar verilecek.

4 yılda 18 bin Mersinli katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlere ve her yaştan Mersinliye yönelik düzenlediği spor kursları ile yaz aylarının dolu dolu geçmesini sağlıyor. 2015 yılından bu yana yaklaşık 18 bin kişinin katılım gösterip, sertifika aldığı spor kursları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Yaz tatilinde engelsiz bireylerin yanı sıra özel bireylerin spor okullarına katılımlarına yönelik çalışmalar da tamamlandı. Farklı engel gruplarında tenisten yüzmeye, atıcılıktan hentbola kadar 13 ayrı branşta ücretsiz kurslar verilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrosunda görevli antrenörler, engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda eğitim vermeye hazır hale geldiler.

Yediden yetmişe herkese kurs

Her yaştan Mersinli için kursların bulunduğu spor kurslarında hentbol kursuna 11-20 yaş arası, tenis kursuna 6-80 yaş arası, güreş kursuna 11-15 yaş arası, basketbol kursuna 7-16 yaş arası, yüzme kursuna 6-70 yaş arası, jimnastik kursuna 4-9 yaş arası, su topu kursuna 8-35 yaş arası, okçuluk kursuna 9-14 yaş arası, futbol kursuna 7-14 yaş arası, voleybol kursuna 8-15 yaş arası, tekvando kursuna 7-16 yaş arası, boks kursuna 13-20 yaş arası ve atıcılık kursuna 12-16 yaş arası bireyler katılabilecek.

Vatandaşlar, büyük çoğunluğunun ücretsiz olduğu kurslarda ilginin yoğun olduğu yüzme kursundan 100 TL, voleybol ve boks kursundan 50 TL karşılığında faydalanabilecekler.

Ücretsiz kurslara kayıt yaptırmak isteyenler kimlik fotokopisi ve fotoğraf ile ücretli kurslara kayıt yaptırmak isteyenler ise kurs ücretini ödediğine dair Ziraat Bankası’ndan alınan dekont, kimlik fotokopisi ve fotoğraf ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde kayıt yaptırabilecekler.