Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa’da yoluna devam etmek istiyor

Genel Menajer Melahat Aydın, "Çeyrek final ilk maçında avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Bu yıl Avrupa’da final oymak istiyoruz" dedi.

Kadınlar EuroCup B Grubu’nda Avrupa maçlarına başlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, grupta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak bir üst tura çıktı. Ardından MBA Moscow ile eşleşen Güney ekibi, rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazanarak tur atladı. Ardından bir üst turda TTT Riga ile eşleşen turuncu-beyazlı ekip, ilk maçta evinde rakibini 88-70, deplasmanda ise 63-62 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başardı. Çeyrek finale kalma maçında ise Flammes Carolo ile karşılaşan Güney ekibi, evinde rakibini 80-71, deplasmanda ise 86-84 yenerek çeyrek finale kaldı.

"Özellikle takımımız Avrupa’da çok iyi oynuyor"

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajere Melahat Aydın, Avrupa’da güzel sonuçlara imza attıklarını vurgulayarak, "Avrupa’ya grupta 3’de 3 yaparak başladık. Gruptan 2. olarak çıkmayı başardık ve ardından 2. turda MBA Moscow ile eşleştik. Rakibimizi hem evimizde hem de deplasmanda yenerek bir üst tura çıkmayı başardık. Bir üst turda ise TTT Riga ile eşleştik. Letonya ekibi A Grubu’nda mücadele etmiş ve burada 6’da 6 galibiyet alarak lider olarak bir üst tura çıkmıştı. O yüzden Avrupa’da mağlubiyeti olmayan bir takımla eşleştik. Maçlarımızın zor geçeceğini biliyorduk. Ancak takımımız özellikle ilk maça çok iyi hazırlanmıştı ve iyi konsantre olmuştu. Zaten bunu da maçın başından, sonuna kadar gösterdiler. İlk maçımızı evimizde 18 sayılık fark ile kazanmayı başardık. Bu sonuçla büyük bir avantaj yakalamıştık. Deplasmanda oynayacağımız maçın daha da zor olacağını biliyorduk ama takımımız gerçekten orada da çok iyi mücadele ettiler. İkinci maçımızı da 63-62 kazanarak bir üst tura çıktık. Çeyrek finale kalma maçında ise Fransa’nın Flammes Carolo takımıyla eşleştik. Bu rakibimizde bu yıl Avrupa’da oynadığı 8 maçın tamamını kazanmış bir ekipti. O yüzden bizim için zorlu maçlar olacağı belliydi. Bu rakibimize karşıda özellikle evimizde oynadığımız maçta çok iyi bir oyun ortaya çıkardık. İlk maçımızı 80-71, ikinci maçımızı ise 86-84 yenerek, adımızı çeyrek finale yazdırdık" diye konuştu.

"Basamakları birer birer çıkıyoruz"

Avrupa’da bir hedeflerinin olduğunun altını çizen Aydın, "Sene başından beri hedefimiz Avrupa’da final oynamak. Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Önce gruplar, ardından ikinci tur derken şimdi çeyrek finale kaldık. Hedeflerimize giden basamakları birer birer çıkıyoruz. Şimdi çeyrek finalde rakibimiz İtalyan ekibi Flammes Carolo oldu. Rakibimiz 10 maçta sadece bir mağlubiyet almış bir ekip. İlk maçımızı bu Perşembe günü evimizde oynayacağız. Özellikle burada oynayacağımız ilk maç çok önemli. Çünkü burada avantajlı bir skor elde etmemiz gerekiyor. Bunun içinde maça çok iyi başlayıp, iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Burada taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Bugüne kadar özellikle Avrupa maçlarında bize çok iyi destek verdiler. Bu maçta da isteğimiz bize destek olsunlar. İnşallah bizde iyi bir oyun oynayarak, iyi bir mücadele sergileyerek evimizdeki ilk maçı güzel bir skorla kazanacağız" şeklinde konuştu.