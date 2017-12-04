Mersin Büyükşehir Belediyespor çıkış arıyor

com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligde aldığı son 2 mağlubiyeti bu hafta telafi etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Son 2 haftada güçlü rakiplerimize karşı mağlup olduk. Bu hafta evimizde oynayacağımız maçı kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

com Kadınlar Basketbol Ligi’ne zorlu rakiplerle oynadığı maçlarla başlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, 8 maç sonunda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Lige Galatasaray deplasmanında başlayan Mersin ekibi, bu maçı 82-73 kaybetti. Ligin ikinci maçında bu sefer de Fenerbahçe ile karşılayan Güney ekibi, bu maçtan da 64-55 mağlup ayrıldı. 3. hafta maçında ise deplasmanda Orman Gençlik ile karşılayan turuncu-beyazlı ekip, müsabakayı 68-61 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. Ardından sırasıyla Adana ASKİ’yi 76-63, Bornova Beckerspor’u 93-49, İstanbul Üniversitesi’ni 86-66 yenen turuncu-beyazlı ekip, ligde son iki haftada ise mağlup oldu. Önce Beşiktaş’a evinde 82-75 ardından deplasmanda ligin lider takımı Yakın Doğu Üniversitesi’ne 89-75 mağlup olan Mersin ekibi, ligdeki 4. mağlubiyetini almış oldu. Bu hafta sonu evinde ligin 2. sırasında yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni ağırlayacak olan Güney ekibi, bu zorlu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

"Evimizde oynayacağımız maçı kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyoruz"

Takımın genel durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, "İlk 2 maçta zorlu rakiplerimize karşı oynadık ve sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Tabi ligin ilk maçları her zaman zor geçer. Biz de o zorluğu yaşadık ancak ondan sonra takımımız toparladı ve üst üste galibiyetler aldık. 2 mağlubiyetten sonra oynadığımız 4 maçtan üst üste galip ayrıldık. Bu arada tabi Avrupa maçlarına da çıktık ancak takımımız iyi sonuçlar aldı. Şimdi yine 2 maç üst üste kaybettik. Burada yine zor rakiplerimizle oynadık ama sahada mücadelemizi sonuna kadar verdik. 2 maçta da kötü oynamadık ama maçın kırılma anlarında bulamadığımız sayılar, yediğimiz sayılar mağlubiyetlerimizde etkili oldu. Şimdi bu hafta rakibimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi. Rakibimiz şu anda ligde 2. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 8 maçtan 7 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. O yüzden evimizde bizi zorlu bir maç bekliyor. Kıran kıran bir maç geçecektir. Her iki takımda kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Biz iyi konsantre olursak, maça iyi başlarsak güzel bir skorla sahadan ayrılırız diye düşünüyorum. Çünkü bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Ligde ilk 5 içinde yer almak istiyoruz" diye konuştu.