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30 Aralık 2016 19:52

Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde rahat kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde rahat kazandı

30 Aralık 2016 19:52

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde Tosyalı Toyo Osmaniye GSK’yi 76-63 yendi.
Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 21-15 önde tamamladı.İkinci periyotta da etkili oyunun sürdüren turuncu beyazlı ekip, devreye 38-30 önde tamamladı. 3. periyotta ise aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, bu periyotu da 52-44 önde bitirdi. Maçın son periyotun da iyi oynayan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Mersin Büyükşehir Belediyespor, maçı 76-63 kazandı.

Salon: Edip Buran Spor Salonu
Hakemler: Turgut Işık xx, Uygar Kurt xx, Halil Erkoç xx
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Frida Eldebrink xx 2, Gökçe Doğan xx 7, Nilay Kartaltepe xx 9, Fahriye Bayraktar xx 4, Gintare Petronyte xxx 24, Aneike Henry xxx 10, Danielle Robinson xx 4, Nevin Vatansever xxx 16
Tosyalı Toyo Osmaniye GSK: Riquna Williams xx 7, Tuğçe İnöntepe xx 8, Saadet Aysu Keskin xx 8, Büşra Akgün xx 5, Nazlı Bircan Gökdemir xx 2, Marina Bas xxx 19, Monica Engelman xx 14
1. Periyot: 21-15 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 38-30 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)
3. Periyot: 52-44 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)



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