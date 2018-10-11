Mersin Büyükşehir Belediyespor lige iyi başlamak istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, lige galibiyetle başlamak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah lige iyi başlayıp, iyi bitireceğiz" dedi.

Ağustos ayı başından beri yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyor. Servet Tazegül Spor Salonu'nda, Antrenör Özlem Şencan yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-beyazlı ekip, ligin ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u yenme hedefinde.

"İyi bir hazırlık dönemi geçirdik"

Takımın durumuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Genel Menajer Melahat Aydın, sezonu 13 Ağustos'ta açtıklarını ifade etti. Hazırlık döneminin iyi geçtiğini belirten Aydın, "Yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz. Yaptığımız idmanlarla ve katıldığımız turnuvalarla yeni sezona hazırlandık. Takım olarak şu anda lige hazır hale geldik. Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Ligin ilk maçını da bu hafta sonu evimizde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Rakibimiz iyi bir takım kurdu ve zor bir maç bizi bekliyor. Özellikle ligin ilk 2-3 haftası normalden daha zorlu olur. Biz her zamanki gibi galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyoruz. Burada en büyük destekçimiz yine taraftarlarımız olacaktır. Onların büyük desteğiyle biz maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. İnşallah lige iyi başlayıp, iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Şu anda Türkiye hedefimiz ilk önce play-off'lara girmek ama genel hedefimiz ilk 5'de bitirmek. Çünkü Avrupa kupalarını garantilemek istiyoruz" diye konuştu.

"Avrupa'da hedefimiz final oynamak"

Avrupa kupalarında da mücadele edeceklerini vurgulayan Aydın, "Bu sene yine Avrupa kupası oynayacağız. Grubumuzda yine iyi takımlar var. Öncelikli hedefimiz grubu iyi bitirmek, ardından elemeleri geçerek final oynamak. Geçen yıl çeyrek final oynadık. Bu sene onun üzerine çıkıp yarı final, inşallah finale kadar gideriz. Biz takım olarak inandık mı her şeyin üstünden gelebiliyoruz. Rakip kim olursa olsun yeter ki isteyelim, inanalım ve mücadele edelim. Bizim takımımıza inancımız tam. Bu sene o sene olması ümidiyle Avrupa'dan da kupayla dönmek en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.