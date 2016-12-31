Mersin Büyükşehir Belediyespor’da 2 transfer

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı Danielle Robinson ile Aneika Henry’i renklerine bağladı. Genel Menajer Melahat Aydın, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir veya iki oyuncu ile daha alacağız" dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin ekibi, ilk 11 haftada istediği sonuçları elde edemedi. 11 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet alan turuncu beyazlı ekip, 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Oynadığı maçlarda rakip potalara 751 sayı atan Güney ekibi, potasında 815 sayı gördü. Euroleague A Grubu’nda mücadele eden Mersin ekibi, burada da istediği sonuçları elde edemeyerek, grupta 6’da sıfır yaptı. Bunun üzerine transfer çalışmalarına başlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı Danielle Robinson ile Aneika Henry’i renklerine bağladı. Guard pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Danielle Robinson, 1.75 boyunda. Uzun forvet pozisyonunda oynayacak olan 30 yaşındaki Aneika Henry ise 1.91 boyunda. Her iki oyuncuda ligde dün oynanan Tosyalı Toyo Osmaniye maçında kadroda kendine yer buldu. 21 dakika sahada kalan Danielle Robinson 4 sayı bulurken, 13 dakika sahada kalan Aneika Henry ise 10 sayı attı.



"Bir veya iki transfer daha yapacağız"

Transferlerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Danielle Robinson ile Aneika Henry’i kadromuza kattık. Aneika Henry zaten buraya yabancı bir oyuncu değil. Çünkü geçen yıl bizde oynamıştı. Her iki oyuncunun da takıma büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Çünkü ligde ve Avrupa’da oynadığımız maçlarda istediğimiz sonuçları elde edemedik. Özellikle bazı oyuncuların performansının düşük olması bizi çok etkiledi. Bu yüzden transfer yapmaya karar verdik. Bundan sonra bir veya iki oyuncu daha alacağız. Bizim lig öncesinde hedeflerimiz vardı. Özellikle kendi ligimizin ilk yarısını ilk sekizde tamamlamak istiyoruz. Bu transferlerle takımımız daha güçlü olacak ve hedefimize inşallah ulaşacağız" dedi.

Takımdan bazı oyuncularla da yolların ayrılacağını kaydeden Aydın, "Tiffany Hayes ile yollarımızı ayırdık. Önümüzdeki günlerde bazı oyuncularla da yollarımızı ayırabiliriz" şeklinde konuştu.