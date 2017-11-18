Mersin Büyükşehir’den çocuklara 20 bin boyama kitabı

Eğitime verdiği desteklere devam eden Büyükşehir Belediyesi, anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için özel olarak ‘Tarihi Mersin’ isimli boyama kitabı hazırlattı. Mersin’in tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı boyama kitabı, il genelinde 20 bin öğrenciye dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dağıtımı yapılan eğitim yardımları esnasında Yenişehir İlkokulu anaokulu öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz için şiir okuyarak, teşekkür ettiler.

Eğitim desteğinin yapıldığı Toroslar Atike Akel Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Berker Bozhasan ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Eğitim alanında, sosyal ve kültürel alanlarda yapmış olduğu hizmetler takdire şayan. Belediyecilik yol ve su getirmenin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet vermektir. Bunu da Başkanımız Kocamaz çok iyi bir şekilde yapıyor ve her kesim tarafından takdir ediliyor” dedi.

Öğrencileri için yapılan eğitim desteğinden son derece memnun kalan öğretmenler, hediye edilen boyama kitapları ile çocukların hayal dünyalarının gelişeceğini, aynı zamanda Mersin’i tanıyacaklarını belirtti.