Mersin Çamlıyayla’da 4. İğne Oyası Festivali

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği festivalde, bin 200 rakımda, birbirinden renkli ve güzel iğne oyaları sergilendi. Stantlarda yer alan el emeği göz nuru iğne oyaları ve çeşitli ürünler, çevre il ve ilçelerden gelen halk tarafından beğeni topladı.

"Çamlıyayla’nın en büyük özelliği hanımefendileri"

Festivalde konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çamlıyaylalı kadınların el emekleriyle adını herkese duyurduğunu belirtti. Kocamaz, "Çamlıyayla özel bir yer. Türkiye’nin en güzel ve özel yaylalarından bir tanesi. Bu özelliği de taçlandıran Çamlıyaylalı hanımefendiler. Kadınlarımız el emeği göz nuru çalışmalarıyla, harikalar oluşturuyor ve Çamlıyayla’yı çok güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Çamlıyayla’yı bu şekilde iğne oyalarıyla tanıtmalarından dolayı emek veren tüm kadınlarımızı tek tek kutluyorum" dedi.

"Festival Çamlıyayla’nın tanıtımına katkı sağlıyor"

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ise festivalin Çamlıyayla’nın tanıtımında önemli bir rol oynadığını kaydetti. Kadınların el emeği ve göz nuruyla yaptıkları iğne oyası ürünlerinin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden Tepebağlı, düzenlenen fuarlar ve tanıtım günlerinde açtıkları stantların da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Çamlıyayla İğne Oyası Festivali’nde sanatçı olarak sahne alan Atilla Yılmaz vatandaşları coşturdu. Türk dünyası sanatçıları Gülcemal Almanbetova, Gülbarçın Mizamova ve Ümütay Abdışova ayrı bir renk kattı. Festivalde ayrıca Mersin Büyükşehir Halk Oyunları Topluluğu ve Kent Orkestrası da sahne alırken, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nün yöresel kıyafetler defilesi büyük beğeni topladı.