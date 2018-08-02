Mersin Çiçek Pasajı yeni yüzüne kavuşuyor

Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan 5 buçuk milyon lira tutarındaki ödenek ve Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli tarafından çizilen mimarı tasarım projesi kapsamında, halk arasında Mersin Çiçek Pasajı olarak bilinen Gökçay Kapalı İş Merkezi’ni kapsayan, ’yenileme ve iyileştirme projesi’ başladı. Vali Su ile Başkan Pamuk, pasajın bütününü kapsayan yenileme projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde incelediler. Ziyarette Su ve Pamuk, Mersin Çiçek Pasajı’nı otantik dokuların yanında modern bir tasarımla yeni, farklı ve estetik bir görünüme kavuşturacak olan proje hakkında iş merkezinin yönetimi ve esnafı ile de sohbet ettiler. Çiçek pasajındaki buluşmada Pamuk, iş merkezini zengin bir otantik ve turistik görünüme kavuşturması hedeflenen yenileme projesi hakkında, teknik çizim ve hazırlanan görseller üzerinden Vali Su’ya bilgiler de verdi. Pasajı gezen Su ve Pamuk, daha sonra yenileme çalışmasının büyük oranda tamamlandığı bir işyerine girdi. Burada da Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin hazırladığı yenileme projesinin çizim ve görsellerini inceleyen Su, bir takım önerilerde bulunurken, çiçek pasajına değer ve standart katacak, pasajı cazibe merkezine dönüştürecek olan yenileme projesini beğendiğini de dile getirdi.

Mersin Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi’nin 5 buçuk milyon liralık bütçesi Kalkınma Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Proje ile ilgili ihale, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapıldı ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Proje sayesinde kent merkezinde bulunan ve 100’ü aşkın işyerine ev sahipliği yapan Gökçay İş Merkezi, Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli teknik personelin hazırladığı yenileme projesiyle, klasik mimarinin, modern mimari anlayışla buluşup sentezlendiği bir cazibe merkezine dönüşecek. Çatı kaplamasından duvarlarına, zemin kaplamasından tezgahları ve aydınlatma sistemine kadar pasajda başlayan yenileme çalışması bölüm bölüm yapılarak pasaj esnafının mağdur olması önlenecek. Mersin Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi, engelli vatandaşlar da düşünülerek hazırlandı. Pasaja gelen vatandaşlar bir yandan alışverişlerini yaparken, diğer yandan pasaj içinde kurulacak kafe ve oturma alanlarında dinlenip çay ve kahvelerini de içebilecek. Yenileme projesi sayesinde, yeni bir cazibe merkezine dönüşmesi hedeflenen Mersin Çiçek Pasajı’nın, yerli ve de yabancı turistlerin uğrak mekanı olması sağlanacak.