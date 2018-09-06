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06 Eylül 2018 12:39

Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi toplandı

Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi, Erdemli’deki Çocuk Hakları Eğitim Tesislerinde toplandı.

Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi toplandı

06 Eylül 2018 12:39


Toplantıda söz alan çocuklar yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan alınması gereken önlemlerle, okul öncesi çeşitli taleplerini dile getirdiler. Toplantı sonrası alınan kararları açıklayan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi gerektiğini söyledi.


Sarı, çocukların taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı; "Yeni eğitim ve öğretim yılında okul kantinlerinin sağlık, hijyenik ve fiyat konusunda denetlenmesi. Dar gelirli aileler ile çalışmak zorunda olan annelere devlet tarafından kreş yardımı yapılması. Mersin-Silifke karayolu arasında yer alan kavşak ve orta refüjlerin yeşillendirilmesi, bu bölgelere kente özgü narenciye fidanlarının dikilmesi. Mersin-Silifke arasında deniz kenarı başta olmak üzere yerleşkelerde kıyı temizliği ve sokak temizliğine azami ağırlık verilmesi. Eğitim alanlarında, çocukların bulunduğu ortamda hiçbir şekilde sigara içilmemesi. Okulların giriş ve çıkışlarında okul önlerinde kolluk kuvveti bulundurulması. Sigara ve zararlı madde alışkanlıklarına karşı okullarda eğitim verilmesi. Okullarda çeşitli adlar adı altında öğrenciden para talep edilmemesi ve çocuklar arasında farklı ve özel sınıf ayrımı yapılmaması. Okullardaki klimaların tamirinin ve denetiminin yapılması."




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