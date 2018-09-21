İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısı Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen başkanlığında gerçekleştirildi.


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, koruma kurulu başkanlığının önceki toplantısında alınan kararların uygulanışı hakkında üyeler bilgilendirildi. Alınacak kararlar, eski hükümlü başvuruları ve faaliyete geçirilen, hükümlülerin istihdam edildiği 'Bir Şans ver Oto Yıkama Merkezi' hakkında da bilgilendirilme yapılmıştır.


Ayrıca denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik gerçekleştirilen eğitim iyileştirme çalışmaları, mesleki eğitim faaliyetleri ve maddi durumları yetersiz olanlara yapılan yardımlarda ele alındı. Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün halen uygulanmakta olan projeler değerlendirildikten sonra, 2018 yılı için planlama yapılarak toplantıya son verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.