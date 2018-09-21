Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, koruma kurulu başkanlığının önceki toplantısında alınan kararların uygulanışı hakkında üyeler bilgilendirildi. Alınacak kararlar, eski hükümlü başvuruları ve faaliyete geçirilen, hükümlülerin istihdam edildiği 'Bir Şans ver Oto Yıkama Merkezi' hakkında da bilgilendirilme yapılmıştır.

Ayrıca denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik gerçekleştirilen eğitim iyileştirme çalışmaları, mesleki eğitim faaliyetleri ve maddi durumları yetersiz olanlara yapılan yardımlarda ele alındı. Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün halen uygulanmakta olan projeler değerlendirildikten sonra, 2018 yılı için planlama yapılarak toplantıya son verildi.