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24 Aralık 2017 16:43

Mersin derbisinin kazananı Büyükşehir Belediyespor

Bilyoner.

Mersin derbisinin kazananı Büyükşehir Belediyespor

24 Aralık 2017 16:43

com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, kentin diğer takımı olan Çukuova Basketbol’u 73-66 yendi.


Mersin’in iki takımı olan Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Çukurova Basketbol, ligin 11. haftasında karşı karşıya geldi. Maça her iki takım da dengeli başlarken, ilk periyotta karşılıklı sayılar buldular. Bu periyot Büyükşehir Belediyesi’nin 14-13 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci periyotunda ise oyuna ağırlığını koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan turuncu-beyazlı ekip, devreye 37-24 önde girdi. 3. periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu periyotu da 54-45 galip kapattı. Maçın son periyodu da karşılıklı sayılarla geçerken, maçı Büyükşehir Belediyespor 73-66 kazandı.



Salon: Edip Buran


Hakemler: Sami Özel xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, Seda Esen xx


Mersin Büyükşehir Belediyespor: Krystal Thomas xx 11, Bria Hartley xxx 22, Asena Yalçın x 5, Melike Oral xx 10, Marija Gajic x 4, Deniz Çolakoğlu x 8, Sasa Cado x 7, Gülşah Gümüşay x 5, Aysun Yararbaş x 1


Çukurova Basketbol: Diamond De Shields xx 10, Alina Iagupova xxx 23, Erlana Larkins xxx 18, Sinem Ataş x 8, Fatmanur Karakaş x 2, Bahar Yapar x 2, Gökşen Fitik x 2, Tuğçe Murat x 1


1. Periyot: 14-13 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)


Devre: 367-24 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)


3. Periyot: 54-45 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)




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