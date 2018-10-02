Mersin Devlet Opera ve Balesi sezona 'Sahneden Yansımalar' ile "merhaba" dedi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2018-2019 sanat sezonuna "Sahneden Yansımalar" etkinliği ile "merhaba" dedi.

MDOB bugün Kültür Merkezi'nde sahnelenen etkinlikle yeni sezona başladı Orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç'ın üstlendiği "Sahneden Yansımalar", aralarında Pyotr İlyiç Çaykovski, Jacques Offenbach ve Giuseppe Verdi'nin de olduğu dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin koro, aryalar ve bale bölümlerinden oluşan bir repertuvarı izleyicilere sundu.

Etkinliğin solistliğini ise Bengi İspir Özdülger (soprano), Işıl Azaz (soprano), Funda Uyanık (soprano), Gülden Vurandemir (mezzo soprano), Bülent Bezdüz (tenor), Hakan Bölükbaşı (tenor), Andrei Yevtushenko (bariton), Faik Mansuroğlu (bariton), Hasan Berk (bas) ve Kıvanç Uğraşbul (bas) yaptı.