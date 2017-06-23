Mersin Emniyeti’nden bayram tedbirleri

Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, son yıllarda bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali gibi nedenlerden meydana geldiğini ifade ederek, bayram tatili süresince il merkezinde, şehirlerarası yollarda ve tüm ilçelerde, aralıksız sabit ve seyir halinde denetimler yapılacağını kaydetti.

Bayram tatili süresince şehitliklerde, mezarlıklarda, cezaevlerinde, alış veriş merkezlerinde, bayram namazı için camilerde, kurban kesim noktalarında, halkın yoğun olarak bulunacağı cadde ve bulvarlarda, önemli kavşaklarda personel görevlendirilmesi yapılacağından, bu gibi yerlere gelen vatandaşların araçlarını, yollara gelişi güzel park etmemeleri, hırsızlık gibi olaylara karşı aracın camlarını kapalı, kapılarını kilitli tutmaları, park konusunda görevlilerin uyarı ve ikazlarına uymalarını isteyen Şahne, alınan diğer tedbirlerle ilgili şu bilgileri verdi; "Hızdan kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, otoyolda, bölünmüş karayolunda ve şehir merkezindeki önemli cadde ve bulvarlar üzerinde, hız yapmaya müsait yerlerde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri yapılacaktır. Özellikle sabaha karşı uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerinin yoğunlaştığı ve güneşinde etkisiyle sürücülerin olumsuz etkilendiği bilindiğinden, uzak yerlerden gelen vatandaşlarımızın uygulama noktasında kısa süreli de olsa araçtan inerek dinlenmeleri halinde, hem aracın iç mekânındaki oksijen yoğunluğunun artması, hem de hareket ederek kan dolaşımının normale dönmesi, uyku ve yorgunluğun bir nebze de olsa giderilmesi için önem arz etmektedir. Sevenlerin bir araya geldiği sevinç günleri olan bayramlarımızın, yas günlerine dönüşmemesi için alınan tüm trafik tedbirlerinin yanında, vatandaşlarımızın da azami titizlikte trafik kurallarına riayet etmeleri, meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına doğrudan katkı sağlayacaktır."

Şahne, açıklamasının sonunda tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak, sevdikleriyle beraber kazasız ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.