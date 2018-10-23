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Mersin Emniyeti'nden çocuklar için sinema etkinliği

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen SODES projesi kapsamında çocuklar sinemaya götürüldü.


'Gelecek Benim' projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'de katılarak çocuklarla bir araya geldi. Merkez ilçelerdeki okullarda eğitim gören yaklaşık 500 çocuğun katıldığı etkinlik kapsamında, Forum AVM'deki sinemaya götürülen çocuklar, oldukça eğlenceli anlar yaşadı.


Kültürel değerlere uygun, yararlı ve uyarıcı bilgiler içeren sinema filmini, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve diğer görevlilerle birlikte izleyen çocuklara, polislik mesleğini tanıtıcı bilgilendirmeler de yapıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara çeşitli ikramların yanında anahtarlık, kalem ve not defterlerinden oluşan hediyeler de verildi.

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