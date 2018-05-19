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19 Mayıs 2018 11:09

Mersin ESOB Başkanı Dinçer: "İyi ekonomi için işbirliği şart"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer’i ziyaret etti.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer:

19 Mayıs 2018 11:09

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, "İyi ekonomi için işbirliği şart" dedi.


ESOB il binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Mersin ESOB Başkanı Dinçer, kentte ekonomik çarkların daha iyi dönmesi, daha fazla üretim sağlanması ve daha fazla katma değer kazandırılması adına başta MTSO olmak üzere tüm kent dinamiklerinin işbirliği içerisinde ve omuz omuza hareket etmesi gerektiğini söyledi.


Mersin ESOB olarak ekonominin çimentosu, büyümenin ise fidanlığı olduklarını kaydeden Dinçer, "Bizler ne kadar çok büyür, ne kadar çok ticaret erbabı yetiştirirsek, o kadar kendimizi başarılı görürüz. Ancak günümüzde bakıyoruz, kurumlar arası diyalog kopukluğu yaşanıyor, ortak hareket edilmiyor. Biz artık güçlü bir kent, güçlü bir ekonomi, güçlü bir esnaf, güçlü bir tüccar için, kent çarklarının daha iyi dönmesi, daha fazla üretim sağlanması ve daha fazla katma değer kazandırılması adına, başta MTSO olmak üzere tüm kent dinamiklerinin ortak hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Bizler bu işbirliği için hazırız. İyi ekonomi için işbirliği şart" dedi.


MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise bu dönem kurumlar arası işbirliğini mutlak suretle gerçekleştireceklerini belirtti. MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da "Biz kendimizin değil, kentimizin geleceğini düşünüyoruz. Kötü ne varsa atacağız, iyi ne varsa kazanacağız. Bunun için işbirliği içerisinde olmak, tek yürek tek yumruk olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.




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