Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 13:41

Mersin ESOB Başkanı Dinçer: "Toroslar Belediyesi ile işbirliğimiz sürecek"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer’i ziyaret etti.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer:

22 Mayıs 2018 13:41


Mersin ESOB binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna,"İlimizde kurulu en büyük meslek kuruluşunun başkanı Talat Dinçer ile bugüne kadar iyi diyaloglar ve iş birliği içerisinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


Mersin ESOB Başkanı Dinçer ise görev süresi içerisinde temsil ettiği esnaf ve sanatkarların sorun ve beklentilerine çözüm üretme adına yerel ve genel idare temsilcileri ile uyum içerisinde, gönül birliği ile çalıştıklarını ifade etti. Dinçer, Toroslar Belediyesi ile olan işbirliğinin süreceğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç