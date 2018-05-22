Mersin ESOB binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna,"İlimizde kurulu en büyük meslek kuruluşunun başkanı Talat Dinçer ile bugüne kadar iyi diyaloglar ve iş birliği içerisinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer ise görev süresi içerisinde temsil ettiği esnaf ve sanatkarların sorun ve beklentilerine çözüm üretme adına yerel ve genel idare temsilcileri ile uyum içerisinde, gönül birliği ile çalıştıklarını ifade etti. Dinçer, Toroslar Belediyesi ile olan işbirliğinin süreceğini kaydetti.