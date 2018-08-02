Mersin ESOB’tan hükümete tam destek

ABD Hazine Bakanlığının Türkiye’nin iki bakanına yönelik yaptırım kararını değerlendiren Dinçer, alınan bu skandal kararın tarihi geçmişi olan iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini söyledi. Bağımsız Türk Yargısına müdahale edilmesinin kabul edilemez bir tutum olduğunu vurgulayan Dinçer, "Türkiye olarak mütekabiliyet esaslarına göre karşılık vermemiz en doğal hakkımızdır. Bu konuda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak devletimizin ve hükümetimizin alacağı her türlü kararın arkasındayız ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin aldığı bu kararın, sorunları çözmek yerine daha da derinleştireceğine işaret eden Dinçer, "Türkiye, bölgesinde güçlü ekonomik yapısıyla her alanda büyüyen, gelişen rol model bir ülkedir. Bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devlettir. Ülkemiz, bütün bu güçlüklerin ve baskıların üstesinden gelecek güçtedir. Tam bağımsız ve büyük devlet olmanın gereğinin yapılacağından elbette kuşkumuz yoktur" diye konuştu.

ABD ile yaşanan bu sorunun piyasalara da olumsuz yansımaları olduğunu aktaran Dinçer, "Döviz kurundaki dalgalanma haliyle ekonomi piyasalarını da olumsuz etkilemektedir. Ancak geçici olduğunu düşündüğümüz bu durum karşısında hükümetin, daha önce olduğu gibi yaşanan bu olumsuzlukların giderilmesi adına gerekli mali politikaları devreye sokacağından kuşkumuz yok. Alınacak tedbirlerle piyasaların rahatlatılacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.