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26 Şubat 2018 16:57

Mersin GİAD ’Spina Bifida’ hastası çocuklar için çalışmalara başladı

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Kadınlar Kurulu, ’Spina Bifida’ hastası çocukların ihtiyaçlarına yönelik yapılacak olan tatil köyü projesi için kurumlar ile görüşmelere başladı.

Mersin GİAD ’Spina Bifida’ hastası çocuklar için çalışmalara başladı

26 Şubat 2018 16:57


Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ’Spina Bifida’ hastası çocuklara ve ailelerine yönelik kurulacak olan tatil köyü projesi hususunda Toros Üniversitesi Rektörü Haluk Korkmazyürek ile bir araya gelen Mersin GİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Nalan İzol ve yöneticiler, projenin detaylarını paylaştı. Zihinsel engelli ve yürüme zorluğu yaşayan ’Spina Bifida’ hastası çocuklar ve aileleri için bir tatil köyü oluşturmak istediklerini kaydeden İzol, projenin genişletilmesi ve uygulanması adına Mersin’de öncü kurumları ziyaret ederek istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.


’Spina Bifida’ hastası çocukların her türlü tedavi süreçlerinin takibinin yapıldığı, ameliyatlarının yapılabileceği ve aileleri için de sosyal alanlarının bulunduğu tatil köyünü Mersin’e kazandırmayı amaçlayan Mersin GİAD, kurum ve kuruluşlara projeye destek çağrısında bulundu.




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