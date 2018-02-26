Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ’Spina Bifida’ hastası çocuklara ve ailelerine yönelik kurulacak olan tatil köyü projesi hususunda Toros Üniversitesi Rektörü Haluk Korkmazyürek ile bir araya gelen Mersin GİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Nalan İzol ve yöneticiler, projenin detaylarını paylaştı. Zihinsel engelli ve yürüme zorluğu yaşayan ’Spina Bifida’ hastası çocuklar ve aileleri için bir tatil köyü oluşturmak istediklerini kaydeden İzol, projenin genişletilmesi ve uygulanması adına Mersin’de öncü kurumları ziyaret ederek istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.

’Spina Bifida’ hastası çocukların her türlü tedavi süreçlerinin takibinin yapıldığı, ameliyatlarının yapılabileceği ve aileleri için de sosyal alanlarının bulunduğu tatil köyünü Mersin’e kazandırmayı amaçlayan Mersin GİAD, kurum ve kuruluşlara projeye destek çağrısında bulundu.