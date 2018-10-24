Mersin GİAD üyeleri bir araya geldi

Üyeler arası buluşmalara önem veren Mersin GİAD, üyeleri arasındaki ticari ağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli'nin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen üyeler, sektörler arası ticareti genişletmeye yönelik konuları konuştular. En büyük güç kaynaklarının birliktelik olduğunu belirten Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol, "Mersin GİAD, aramıza yeni katılan üyelerimiz ile birlikte her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yol izlemeye devam ediyor. Bizim için en büyük güç kaynağımız birlikteliktir. Derneğimiz kurulduğundan bu güne aile olma bilinci ile yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bizler Mersin'deki ticareti nasıl güçlendirebiliriz, sosyal sorumluluk projeleri ile Mersin'e nasıl fayda sağlayabiliriz, bunun derdindeyiz. Düzenlediğimiz etkinliklerimiz ile üyelerimizin sayesinde bölgemizde öncü bir STK konumuna ulaştık. Üyelerimiz ile sürekli bir araya gelerek ticari, sosyal ve kültürel konularda Mersin'e ışık tutacak projeler üretmeye gayret gösteriyoruz" dedi.