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20 Haziran 2017 13:40

Mersin GİAD üyeleri İftarda buluştu

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) üyeleri iftarda bir araya geldi.

Mersin GİAD üyeleri İftarda buluştu

20 Haziran 2017 13:40


Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin bir araya geldiği iftar yemeği, ilahi dinletisi ile başladı. Ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan İzol, "Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da üyelerimiz ile birlikte güzel bir iftar gerçekleştirdik. Ramazan ayı tüm İslam aleminin hoşgörü, saygı, sevgi ve birlik beraberlik duygusu ile yaşadığı bir aydır. Ramazan ayında olduğu gibi diğer günlerde de birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Eğer bu istikrarı sağlarsak Türk milletinin önünde hiçbir engel kalmaz ve müreffeh bir Türkiye’ye hazırlamış oluruz" dedi.


İftar yemeği ile birlikte bir araya gelme ve kaynaşma fırsatı bulan Mersin Girişimci İşadamları Derneği üyeleri, düzenlenen programdan dolayı yönetim kuruluna teşekkür ettiler.




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