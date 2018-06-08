Mersin GİAD’ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, MODER Başkanı Ömer Faruk Doğan ile GİAD yönetimi ve üyeleri katıldı.

Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında, "Dernek olarak bir Ramazan ayına daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı bolluk, bereket ve paylaşma ayıdır. Bu coğrafya üzerinde yaşayan herkesin paylaşımcı şuurla hareket etmesi gerekiyor. Müslüman ülkelerde zulüm gören Arakan, Suriye, Filistinli kardeşlerimizin bu zulümden bir an önce kurtulmalarını temenni eder, ülkemiz açısından da birlik beraberliğimizin devam etmesini dilerim" dedi.

GİAD’ın Mersin’in birleştirici gücü olduğunun altını çizen İzol, "Bizler ülkemizin gelişimi için mücadele eden, yaptıkları yatırımlar ile hem kentimizin istihdamına hem de ihracat rakamlarımıza doğrudan etki eden büyük bir aileyiz. Mersin GİAD ailesi sadece ve sadece kentimizin gelişim göstermesi için mücadele eden bir yapıda. Kendini düşünen değil, kentini düşünen üyelerden oluşmuş bir derneğiz. Bizler ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için mücadele veren genç bir topluluğuz. 2003 yılında kurulan ve bu güne kadar kentin gelişimine etki eden bir çok projeye imza atan dernek üyelerinin bundan sonra da bu bilinçle mücadele edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.