Olağan Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Mehmet Serkan İzol seçildi.

Bir otelde yapılan genel kurulun açılışında konuşan Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, derneğin kuruluş amacı, yaptıkları çalışmalar ve hedeflerini anlattı. Derneğinin kurulduğu günden bu güne hedeflerinden şaşmadan, ekonomik ve sosyal olarak çalışmalarını ülke menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini vurlayan İzol, "Bu doğrultuda birçok sektörü bünyesinde bulunduran derneğimiz, sektörel sorunların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözüme ulaşabilmesi adına komitelerimizi oluşturdu. Bu komiteler kendi aralarında yaptıkları toplantılar neticesinde kendi sektörel sorunlarını ele almışlardır. Toplamda 12 komite oluşturulmuş ve kendi yönetim kurullarını seçmişlerdir. Genelsel hale gelen kartvizit alışverişi ve üyeler arası kaynaşmayı sağlayan öğlen buluşmalarını aksatmadan devamlılığını sağlamıştır’ dedi.

"Kadınlar Kurulu Komitesi’nin çalışmaları"

Tüzüklerinde var olan Kadınları Kurulu Komitesinin, kendi dönemlerinde faaliyete geçtiğini hatırlatan İzol, "Şehrimizde bulunan Alzheimer Derneği’ne katkıda bulunmuş, yerel esnafa destek olunmuş, köy okullarının ihtiyaçları karşılanmıştır. Okullarımızda öğrencilerimize diş sağlığı ve ağız bakım taraması yapılmıştır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hem bilgilendirme toplantıları hem de kadının iş dünyasındaki yerini pekiştirmek amacı ile onları yüreklendirmek adına ’Hikayesi Olan Kadınlar’ plaket törenini düzenlenmiştir. Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan ’kök hücre bağışı’nın önemini vurgulamak adına, kendileri ile birlikte 200’e yakın üye çalışanlarının da katılımı ile kök hücre bağışçısı olmuşlardır. Yaptıkları çalışmalardan dolayı huzurunuzda kadınlar kurulumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kaynaştırıcı ve bütünleştirici rol üstlendik"

Konuşmasını, "Kentimiz için kaynaştırıcı ve bütünleştirici roller üstlendik" diyerek sürdüren İzol, Mersin’in en önemli ekonomik hareketliliğinin yaşandığı nokta olan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırımcılarıyla, GİAD üyelerini bir araya getirmek, ticari ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla ’Mersin Ekonomi Buluşmaları’ adı altında iş zirvesi gerçekleştirdiklerini söyledi. İzol, amaçlarının kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelerek hem ikili ilişkilerin hem de ticari ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

"15 Temmuz süreci"

"Görev süremiz içerisinde yalnızca kentimizi değil, Türkiye, hatta dünyayı yakından ilgilendiren ve demokrasimizin temellerini yerinden oynatacak hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık" diyen İzol, şöyle devam etti; "15 Temmuz gecesini cehenneme çeviren bu olay nedeniyle, Türkiye’nin derin yaralar almasını bekleyenlere karşı ülkemiz tek yürek olup, demokrasimize sahip çıkarak en güzel cevabı vermiştir. Bu noktada Mersin GİAD ailesi olarak bizler, Türkiye’nin sarsılmaz gücünü herkese göstermek adına şüphe duymadan, endişe etmeden, yorulmadan yatırımlarımıza ve projelerimize devam ettik ve bu süreçten alnımızın akıyla çıktık. Mersin GİAD olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da ekonomimizin, demokrasimizin ve Türkiyemizin faydasına olan her türlü çalışmanın içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Kızıltan: "Birlikten başka çaremiz yok"

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise Mersin GİAD’ın tüzüğünü incelediğini, çok önemli amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve çalışmalarını yürütüyor olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Tüzükte dikkat çeken ve çok önemli bulduğu bazı maddeleri sıralayan Kızıltan, "Anayasaya bağlı, Atatürk ilkeleri ışığı altında genç sanayici ve işadamlarının sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek yolu ile iş hayatını canlandırmak. Harika bir amaç için kurulmuş Mersin GİAD. Ülkesine bağlı, ortak değerimiz olan Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği yolda birlik beraberlik içerisinde iş hayatını canlandırmak üzere çalışmak. İşte bizim de en önemli gereksinimlerimizden biridir dayanışma. Birlikte davranmak, birlikte üretmek, birlikte paylaşmak. Birlik beraberlik içinde olursak ancak ülke olarak daha da yüceliriz, daha da gelişiriz. Bir başka madde, çalışma konuları ve biçimlerinden, eğitim ve öğrenim konularına ağırlık vermek. Yüce bir amaç. Her konuda kültürel, toplumsal, bilimsel, ekonomik alanlarda gelişmemizi ve kalkınmamızı sağlayacak temel unsurdur eğitim" ifadelerini kullandı.

Mersin GİAD’ın, amaçlarına uygun olarak birçok proje ve etkinlik yürüttüğünü kaydeden Kızıltan, "Kültürel, toplumsal, ticaret, yurt dışı ilişkileri konularında, ayrıca gençlere ve annelere yönelik etkinlikler. Bu etkinleri büyük oranda kendi kaynakları ile ve birlikte çalışarak başarıyla yürüten bir dernek olduğunu anlıyorum. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak son derece önemsiyoruz Mersin GİAD ve Mersin GİAD gibi ülkemize, ilimize ve toplumumuza yararlı hizmetler veren derneklerimizi, sivil toplum örgütlerimizi" şeklinde konuştu.

Kocamaz: "Sürdürülebilirlik kavramı öncelikli hale geldi"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin GİAD’ın 15. kuruluş yıldönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında, iş adamı tabiri yerine iş insanı tabirinin kullanılmasının çok daha isabetli olacağını söyledi.

Adamlığın sadece cinsiyet olarak erkeklere mahsus bir tanımlama değil, bir duruş ifadesi olduğunu belirten Kocamaz, "Ancak işadamı ifadesinin daha ziyade erkeğin ön planda olduğu bir çağrışımı var. Özellikle genç nesiller içerisinde pek çok kadın girişimci görüyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayının giderek artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Mersin GİAD’ın genç iş insanlarının sayı ve kalitece artması noktasında yürütülen Sosyal Destek, Genç Ekolojik Girişimciler ve Girişimci 33 gibi genç inovatif girişimciler yetiştirmeye yönelik projelerini son derece isabetli bulduğunu söyleyen Kocamaz, “Sizler de yakından takip ediyorsunuz, son dönemde sürdürülebilirlik kavramı hem üretim hem de tüketim algısı noktasında öncelikli hale geldi. Daha çok ve daha kaliteli üretim yapmak artık iş dünyası için yeterli kabul edilmiyor. Dünya ekosisteminin üretim aşamalarında tüketilen kaynakları yenileyebilme kapasitesini gözeten çok daha sorumlu bir anlayış her geçen gün daha da yükseliyor. Daha az enerji ve kaynak tüketimine dayanan, sorumlu sürdürülebilirlik vizyonuna sahip, risk almaya hazır ve inovasyona yatkın girişimciler önümüzdeki süreçte bir adım öne çıkacaklar. Bir yandan daha çok üretip daha çok kazanmayı düşünürken öte yandan çevreyi ve insanı göz ardı etmeyen bir yaklaşım hakim olacak iş dünyasına” dedi.

Genç girişimcilerin hem bazı sorunlarla baş etmek hem de yeryüzü cenneti Mersin’in sunduğu uçsuz bucaksız imkânları vizyoner yaklaşımlarla ekonomik değere dönüştürmek durumunda olduklarını kaydeden Kocamaz, "Biliyorsunuz Mersin ekonomisi, ürettiği katma değerden hak ettiği payı yeterince alamıyor. Bunun sebebi ilimizde faaliyet gösteren önemli firmaların merkezlerinin İstanbul’da bulunması ve burada kazandıkları katma değerin İstanbul’un katma değeri olarak görünmesidir. Bu tablo, Mersin’imizin verdiği ekonomik katkı oranında katkı almasını maalesef engellemektedir. Mersin’imiz ulusal ekonomiye yaptığı katkının ancak dörtte biri oranında genel bütçeden pay alabilmektedir. Mersin GİAD’ın enerjisi ve vizyonu bu kronik sorunun aşılmasında ilimiz için önemli bir şans olabilir. Sizleri, işin bu yönüyle de ilgilenmeye davet ediyorum. Mersin merkezli olan, vergisini Mersin’de veren şirketlerin sayı ve güç olarak sürekli arttığını görmek hepimizi mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurul sonrasında Mehmet Serkan İzol, Adem Yükselgüngör, Mehmet Özdiker, Ali İpek, Başar Erdem, Cezmi Yılmaz, Hakan Bayındır, Hakan Bozbey, Ahmet Arıcan, Ahmet Aktaş, Soner Serttaş, İdris Balkan ve Çiğdem Öztürk yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

Mersin Girişimci İşadamları Derneği’nin kongresine, Başkan Kocamaz’ın yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, MÜSİAD Başkanı Serdar Yıldızgörer ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.