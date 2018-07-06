Mersin halk plajları ’mavi bayraklı’ oluyor

Ş., plajlara mavi bayrak alınabilmesi için gerekli uluslararası 33 kriterin tamamını yerine getirerek, kentin halk plajları arasında ikinci mavi bayrağını Susanoğlu’na kazandırdı. Kent genelindeki 11. mavi bayrak törenle göndere çekildi.

Türkiye’nin en uzun sahil şeridinden birine sahip Mersin plajlarında, sıcakların başlamasıyla birlikte doluluk başladı. Kentin sahil şeritleri hafta içi ve sonu sürekli dolu olurken, kent genelinde mavi bayraklı plaj sayısı da sürekli artıyor. Ş., plajlara mavi bayrak alınabilmesi için gerekli uluslararası 33 kriterin tamamını yerine getirerek, kentin halk plajları arasında ikinci mavi bayrağını Susanoğlu’na kazandırdı. Kent genelindeki 11. mavi bayrak törenle göndere çekildi. Törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu bayrakla birlikte kent genelinde 11. mavi bayrağı plajlara kazandırdıklarını söyledi. Halk plajları arasında bu bayrağın 2. olduğunu kaydeden Kocamaz, "Bildiğiniz gibi geçen yıl birincisini Kızkalesine kazandırmıştık, bu yıl buna Susanoğlu eklendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz kent genelinde 60 mavi bayrağa ulaşmak. Ayrıca Koca Hasanlı Plajında da 10 çadırla vatandaşlarımıza kamp hizmeti veriyoruz. Türkiye’nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Mersinimiz Anamur’dan Tarsus’a kadar yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir" dedi.

"Mersin sahilleri aylık 5 milyon turisti ağırlama kapasitesine sahip"

Mersin sahillerinin aylık 5 milyon turisti ağırlama kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Kocamaz, "İlimizde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli tesis sayımız 2016 yılında 55 iken 2017 yılında bu sayı 58’e yükselmiştir. Tabi 8 tane ilan edilmiş turizm bölgemiz var. İnşallah oralarda bu turizm kapasitemize ilave edildiğinde Mersin genelinde gerçekten bugüne kadar ulaşılmamış bir sayıya ulaşacağız. 2017 yılı sonu itibarıyla 6 bin 234 oda, 13 bin 500 yatak kapasiteli 50 adet turizm yatırım belgeli tesis, 8 adette bin 350 kişi kapasiteli turizm işletme belgeli yeme ve içme tesisleri bulunmakta. İlimizde faaliyet gösteren belgeli konaklama tesisi sayısına göre Türkiye genelinde hiç tatmin olamayacağımız bir kapasiteye sahibiz. Sadece yüzde 1,5’luk payla iller arasında 11. sırada. Oda ve yatak kapasitesine göre de yüzde 1’lik bir payla 10. sırada yer alıyoruz. İnşallah ilan edilmiş bu 8 turizm bölgesiyle birlikte Mersin’imiz turizmden tam manasıyla istemesek de en azından belli bir kapasiteye sahip olacak. Maalesef sahillerimizin büyük bir kısmını geçmişte 2. konut olarak perişan etmişiz. Bizim temennimiz en azından bu ikinci konutların bir kısmını turizme açılmasıdır. Bu konuda vatandaşlarımızın da bu tür projelere destek vermesi gerekiyor. Bu mavi bayrağın Mersin’imiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. El ve gönül birliğiyle bu mekanlardan faydalanan vatandaşlarımızın bu mavi bayrağın korunması için destek vermesi gerekir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mavi bayrak göndere çekildi.

Mavi bayrak nasıl alınıyor

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüyken, bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajda gerekli ilk yardım malzemelerinin bulunmasından tutun da, kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planlarına, plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı alınabilecek önlemlerin hepsi Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından yerine getirildi.