Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 10:04

Mersin İdmanyurdu 55 yıl sonra amatöre düştü

1925 yılında kurulan ve bir zamanlar Süper Lig’de büyük takımların korkulu rüyası olan Mersin İdmanyurdu, borçlarından dolayı 3.

Mersin İdmanyurdu 55 yıl sonra amatöre düştü

20 Haziran 2018 10:04

Lig’den Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) düşürüldü. Mersin ekibi böylece 55 yıl aradan sonra tekrardan amatör ligde mücadele edecek.


Süper Lig’den önce Spor Toto 1. Lig, bir sonraki yıl TFF 2. Lig’e düşen Mersin İdmanyurdu, bu yıl da ligden rekorlar kırarak düştü. Türkiye’nin ilk kurulan kulüplerinden biri olan ve ülke futbolunda bir zamanlar fırtına gibi esen Mersin İdmanyurdu, 4 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer yasakları ve bunlara bağlı FIFA’dan gelen cezalar nedeniyle bir anda yok oldu. 2013-2014 sezonunda Süper Ligi 6., 2014-2015 sezonunda ise Süper Ligi 7. bitiren kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda yaşamaya başladığı maddi sıkıntılardan dolayı ligi 18. sırada bitirerek Spor Toto 1. Lig’e düştü. Maddi sıkıntılar ve transfer yasağı ile birlikte bir türlü kendini toparlayamayan Mersin ekibi, bu sezonda da ligi 18. sırada bitirerek 2. Lig’in yolunu tuttu. Bu yıl da beklenen desteği göremeyen ve bir türlü istenilen sonuçları alamayan Mersin, ligi sadece bir galibiyet, bir beraberlik alarak, kulüp tarihinde rekorlar kırarak küme düştü.



Borçlar Mersin’i bitirdi


Bu yıl 3. Lig’de mücadele etmesi beklenen Mersin ekibine, FIFA Disiplin Kurulu’ndan kötü haber geldi. Polanyalı oyuncu Marcin Andrezej Robak ile maddi konuda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kurul, kırmızı lacivertli ekibe bir alt lige düşme cezası verdi. Böylece Mersin idmanyurdu, 55 yıl aradan sonra tekrardan amatör ligde mücadele edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç