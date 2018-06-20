Mersin İdmanyurdu 55 yıl sonra amatöre düştü

Lig’den Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) düşürüldü. Mersin ekibi böylece 55 yıl aradan sonra tekrardan amatör ligde mücadele edecek.

Süper Lig’den önce Spor Toto 1. Lig, bir sonraki yıl TFF 2. Lig’e düşen Mersin İdmanyurdu, bu yıl da ligden rekorlar kırarak düştü. Türkiye’nin ilk kurulan kulüplerinden biri olan ve ülke futbolunda bir zamanlar fırtına gibi esen Mersin İdmanyurdu, 4 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer yasakları ve bunlara bağlı FIFA’dan gelen cezalar nedeniyle bir anda yok oldu. 2013-2014 sezonunda Süper Ligi 6., 2014-2015 sezonunda ise Süper Ligi 7. bitiren kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda yaşamaya başladığı maddi sıkıntılardan dolayı ligi 18. sırada bitirerek Spor Toto 1. Lig’e düştü. Maddi sıkıntılar ve transfer yasağı ile birlikte bir türlü kendini toparlayamayan Mersin ekibi, bu sezonda da ligi 18. sırada bitirerek 2. Lig’in yolunu tuttu. Bu yıl da beklenen desteği göremeyen ve bir türlü istenilen sonuçları alamayan Mersin, ligi sadece bir galibiyet, bir beraberlik alarak, kulüp tarihinde rekorlar kırarak küme düştü.

Borçlar Mersin’i bitirdi

Bu yıl 3. Lig’de mücadele etmesi beklenen Mersin ekibine, FIFA Disiplin Kurulu’ndan kötü haber geldi. Polanyalı oyuncu Marcin Andrezej Robak ile maddi konuda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kurul, kırmızı lacivertli ekibe bir alt lige düşme cezası verdi. Böylece Mersin idmanyurdu, 55 yıl aradan sonra tekrardan amatör ligde mücadele edecek.