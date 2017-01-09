Mersin İdmanyurdu, tarihinin en kötü ilk yarısını geçirdi

TFF 1. Lig’de mücadele eden Mersin İdmanyurdu, bu yıl oynadığı 16 maçta 9 puan toplayarak, 92 yıllık tarihinin en kötü ilk yarısını geçirdi.

92 yıllık kulüp tarihinde bin 440 maç yapan kırmızı-lacivertli ekip, bu maçlarda 534 galibiyet, 376 beraberlik, 530 mağlubiyet aldı. Oynadığı bin 440 lig maçında rakip kaleye bin 742 gol atan kırmızı-lacivertli ekip, kalesinde ise bin 724 gol gördü. Tarihinde en fazla golü 1990-1991 sezonunda atan Mersin ekibi, en yüksek puanı ise yine aynı sezon topladığı 64 puanla elde etti.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Mersin İdmanyurdu, zor günler geçiriyor. 1925 yılında kurulan Mersin ekibi, 92 yıllık tarihinde 15 yıl Süper Lig, 39 yıl 2. liglerde ve 38 yılda amatör liglerde mücadele etti. İlk profesyonel mücadelesine 2. ligde Çukurova İdmanyurdu adı altında 1963-1964 yılında başlayan kırmızı-lacivertli ekip, ilk sezonunda 24 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 25 puanla ligi 5. sırada tamamladı. 1964-1965 yılında şimdiki adı olan Mersin İdmanyurdu’nu alan ekip, bu sezonda 30 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 40 puanla 4. sırada bitirdi. Bundan sonra bir yıl da 2. ligde mücadele eden Mersin ekibi, 1966-1967 yılında 32 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak ligi 50 puanla lider tamamlayarak, Süper Lig’e ilk kez çıktı. Süper Lig’de ilk sezonunu 1967-1968 yılında geçiren Güney ekibi, 32 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak ligi 30 puanla 10. sırada tamamladı. Mersin ekibi, Süper Lig’deki en iyi sezonunu ise 1969-1970 sezonunda geçirdi. Bu yıl oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet elde eden kırmızı-lacivertli ekip, 36 puanla 4. sırada lige bitirmeyi başardı. Bu yıl ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da korkulu rüyası olan Mersin ekibi, bir tek deplasmanda Galatasaray’a 2-1 boyun eğdi. 1973-1974 yılına kadar Süper Lig’de mücadelesini sürdüren Mersin İdmanyurdu, bu sezon oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak, ligi 22 puanla 15. sırada tamamlayarak, 2. lige düştü. 2 sezon 2. ligde mücadele eden Çukurova ekibi, 1975-1976 yılında oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik, 5’de mağlubiyet alarak ligi 39 puanla bitirdi ve yeniden Süper Lige yükseldi. Ancak Süper Ligde de ancak 2 sene durabilen Mersin ekibi, 1977-1978 sezonunda oynadığı 30 maçta 3 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak, 21 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve tekrardan 2. lige düştü. 1979-1980 sezonunda topladığı 41 puanla ligi lider bitiren Güney ekibi, tekrardan Süper Lige yükselirken, burada ancak bir sene durabildi. Çıktığı sezon topladığı 21 puanla tekrardan 2. lige düşen kırmızı-lacivertli ekip, uzun süre Süper Lig’e çıkamadı.



28 yıl Süper Lig hasreti çekti

Mersin ekibi, 1982-1983 yılında düştüğü 2. ligde tam 28 yıl Süper Lig’e çıkmak için mücadele verdi. Bu süreçte. 2. Lig B kategorisine de düşen kırmızı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 58 puanla lider bitirerek, Süper Lig’e ’merhaba’ dedi. 28 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’in ilk sezonunda 34 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 16’da mağlubiyet alan Güney ekibi, 42 puanla 13. sırada yer aldı. Ancak Mersin ekibinin Süper Lig macerası yine erken bitti. 2012-2013 sezonunda 22 puanla ligin sonunda yer alan Çukurova ekibi, tekrardan 2. lige düştü. Spor kamuoyunun ’asansör takım’ benzetmesi yaptığı Mersin İdmanyurdu, tam da bu söyleme uyar gibi 2013-2014 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiş, play-off maçlarında rakiplerini yenerek tekrardan Süper Lig’e çıktı. Süper Lig’de 2 yıl mücadele eden kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda 21 puan toplayarak ligi sonuncu bitirmiş ve bu yıl TFF 1. Lig’de mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.



Tarihinin en kötü ilk yarısını geçirdi

Bu yıl da zor günler geçiren Mersin ekibi, topladığı 9 puanla ilk devreyi kapattı. Oynadığı maç sayısına göre tarihinin en kötü ilk yarısını geçiren Güney ekibi, en az puan toplayarak devreyi kapattı. 92 yıllık tarihinde oynadığı liglerde bin 440 maç yapan kırmızı-lacivertli ekip, bu maçlarda rakip kaleye bin 742 gol atarken, kalesinde bin 724 gol gördü. Oynadığı bu maçların 534’ün de galip gelen Çukurova ekibi, 376 beraberlik, 530 mağlubiyet yaşadı. Mersin İdmanyurdu, liglerde en çok golü 1990-1991 sezonunda 69 golle elde ederken, kalesinde en az golü de 1981-1982 sezonunda 11 golle elde etti. Rakip kaleye en az golü 1994-1995 yılında 13 gol atarak kaydeden Mersin ekibi, kalesinde en fazla golü 2015-2016 sezonunda 71 gol yiyerek gördü.