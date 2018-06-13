Mersin İdmanyurdu’nda çıkış arayışları

İzol, eski yöneticilerden Sabri Tekli ve Turgay Demirtaş ile birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği toplantıda, Mersin İdmanyurdu başkanlığından bir kaç ay önce ayrıldıklarını hatırlatarak, şu an başkanı olduğu amatör ligdeki Yenişehir Spor Kulübü’nün ismini de ’İdmanyurdu 1925’ olarak değiştirdiklerini söyledi.

"Ama bizim gönlümüz hep Mersin İdmanyurdu’ndan yana, bizim temel direğimiz orası, o arma bizim için kutsaldır" diyen İzol, Mersin İdmanyurdu’na geçmişte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çünkü Mersin İdmanyurdu bizim ortak paydamız, dini değerlerimiz dışında en kutsalımız. Sevinci, hüznü, her türlü duyguyu Mersin İdmanyurdu’nda yaşadık" ifadelerini kullandı.

Mersin İdmanyurdu’nun yeni sezonda resmi olarak 3. lige düştüğünü, ancak borçları ve devam eden davalar nedeniyle sezon başında Bölgesel Amatör Lig’e düşürülme durumunun söz konusu olduğunu belirten İzol, "Bu durumda Mersin İdmanyurdu ile birlikte BAL’da 4 takımız oluyor. Biz bu takımlardan hangisi 3. lige çıkarsa Mersin İdmanyurdu ismini o takımla devam ettirmek istiyorduk. Tabi biz bunu düşünürken, karşı tarafın da bunu kabul etmesi gerekiyordu. Ancak Mut ve Silifke bu fikre sıcak bakmadı. Bu yöndeki arayışlarımız ve görüşmelerimize uzun süre devam etti, ancak sonuç alamadık" dedi.

"İçelspor ile Mersin İdmanyurdu yönetimi görüşüyor"

Mersin İdmanyurdu’nun adının bir amatör takıma yakışmayacağını düşünerek amatördeki bir takımla yürümeyi hiçbir zaman düşünmediklerini belirten İzol, "Şu an bazı gelişmeler oldu. BAL’da mücadele eden İçelspor ile Mersin İdmanyurdu takımı yöneticileri görüşüyor. Bildiğim kadarı ile bazı taraftarlar da bunu istiyor. İçelspor’un bu girişimini doğru buluyor ve destekliyoruz. Tabi biz yönetici pozisyonunda değiliz. Görüşmeler sonunda ne olur bilemiyoruz. Mersin İdmanyurdu’nun, İçelspor ile BAL’da devam etmesi

gündemde. Ancak hangi isimle devam eder bilemiyoruz. Önemli olan Mersin İdmanyurdu’nun geleceğidir. Bu nedenle Mersin İdmanyurdu yönetimi de genel kurul kararı aldı. Genel kurul sonrası İçelspor’un yönetimi Mersin İdmanyurdu yönetimine gelebilir. İçelspor bu işe el attı. Onların da Mersin İdmanyurdu’na gözü gibi bakacaklarına ve emin ellerde olacağına yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızın öncülük ettiği bu girişimi ben de destekliyorum. Bu insanların 1 yıl fazla beklemesine tahammülü yok. Biz hepimiz enerjimizi Mersin İdmanyurdu olacak olan İçelspor’a vereceğiz" şeklinde konuştu.

İzol, bir soru üzerine, Mersin İdmanyurdu’nu kurtarma adına her türlü yolu denediklerini belirterek, "Biz yerli futbolcularla ilgili gerçekten önemli mesafeler katettik. Bu borçları belli bir yüzde ödeyerek kapatabiliyorduk. Ancak yabancı futbolcular kesinlikle buna yanaşmadı. Yabancıların borcunu hiçbir şekilde aşağı çekemedik. Bunun yanında Mersin’deki bir takımı Mersin İdmanyurdu olarak ismini değiştirip yolumuza devam etmek istedi. 2 aydan bu yana ’B’ planını devreye sokmak için çalışma içindeydik. Beceremedik, olmadı. MESKİ çıkmadı. Diğer takımlarda kabul etmedi zaten. Biz en kötü ihtimalle Yenişehirspor ile devam etmeyi de düşündük. Ama bugün bakıyoruz ki, Yenişehir’e de gerek yok. İçelspor devreye girmiş durumda" diye konuştu.